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» Calcio
14/07/2026 17:12:00

Dal Trapani alla Sambenedettese: il giovane portiere Alberto Barraco pronto per una nuova sfida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784042051-0-dal-trapani-alla-sambenedettese-il-giovane-portiere-alberto-barraco-pronto-per-una-nuova-sfida.jpg

Un altro talento del vivaio del Trapani spicca il volo. Alberto Barraco, portiere protagonista nell'ultima stagione con l'Under 17 granata, vestirà la maglia della Sambenedettese, che ha deciso di puntare su di lui nell'ambito del proprio progetto dedicato ai giovani più promettenti.

 

Barraco si è messo in evidenza nel corso del campionato disputato con la formazione allenata da Angelo Giacalone, distinguendosi per affidabilità, personalità e qualità tecniche tra i pali. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di diversi osservatori, fino a convincere la Sambenedettese a investire sul suo futuro.

 

A credere per primo nelle qualità dell'estremo difensore è stato il direttore sportivo rossoblù Mussi, che ha seguito da vicino il percorso del giovane portiere e ha deciso di portarlo nelle Marche per proseguire il suo percorso di crescita.

 

Per Barraco si tratta di un passaggio importante, che gli consentirà di confrontarsi con un nuovo ambiente e continuare il proprio sviluppo calcistico dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile del Trapani.

 

La cessione conferma, ancora una volta, la capacità del vivaio granata di formare giovani calciatori in grado di attirare l'interesse di società professionistiche. Per Alberto Barraco si apre adesso una nuova avventura, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio nel calcio che conta.

 









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