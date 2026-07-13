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» Viabilità e traffico
13/07/2026 08:02:00

Marsala, c'è qualcosa che non va con l'App per pagare il parcheggio ai lidi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-07-2026/marsala-app-parcheggio-450.jpg

Pagare il parcheggio con l’app dovrebbe essere il modo più semplice per evitare monete, parcometri e corse contro il tempo. Al parcheggio comunale del Lido Signorino di Marsala, però, il sistema sembra trasformarsi in un piccolo rompicapo estivo.

 

La segnalazione arriva da un cittadino e riguarda due delle applicazioni utilizzate per il pagamento della sosta, MoneyGo ed EasyPark. Secondo quanto riferito, entrambe le app, attraverso la geolocalizzazione GPS, individuerebbero in modo errato l’area di parcheggio, collocandola nella piazzetta del Lido Signorino anziché lungo il vialone che conduce alla spiaggia, dove si trova effettivamente il parcheggio a pagamento.

 

Il risultato è paradossale: chi si trova all’interno dell’area soggetta a tariffa rischia di non poter attivare la sosta, perché l’app lo considera fuori dalla zona di competenza. Al contrario, la mappa indicherebbe come valida un’area diversa da quella realmente interessata dal pagamento.

 

Un problema non secondario, soprattutto in questo periodo dell’anno. Il Lido Signorino è la principale spiaggia di Marsala e nei fine settimana viene raggiunto da centinaia di bagnanti, molti dei quali utilizzano proprio le applicazioni per pagare la sosta.

Il malfunzionamento può creare confusione tra gli automobilisti e, soprattutto, il rischio di multe per chi prova a pagare ma non riesce a farlo a causa della localizzazione sbagliata. La questione andrebbe quindi verificata dal Comune, dal gestore del servizio e dalle società che gestiscono le due piattaforme, correggendo al più presto la mappa GPS dell’area.

 

Nel frattempo, chi parcheggia al Lido Signorino farebbe bene a controllare con attenzione la zona indicata dall’app e, in caso di problemi, utilizzare gli altri sistemi di pagamento disponibili, conservando eventualmente traccia del tentativo effettuato.









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