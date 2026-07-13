Petrosino, addio a Stefano Zichittella
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Stefano Zichittella, di 69 anni.
Nato il 10 giugno 1957, è deceduto il 12 luglio 2026.
La salma si trova presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
I funerali saranno celebrati martedì 14 luglio 2026 alle ore 11:30 presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie di Petrosino.
Al termine del rito funebre la salma sarà accompagnata al cimitero di Petrosino.
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