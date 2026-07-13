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Se ne sono andati

Se ne sono andati
13/07/2026 14:50:00

Petrosino,  addio a Stefano Zichittella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783947200-0-petrosino-addio-a-stefano-zichittella.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Stefano Zichittella, di 69 anni.

 

Nato il 10 giugno 1957, è deceduto il 12 luglio 2026.

La salma si trova presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

I funerali saranno celebrati martedì 14 luglio 2026 alle ore 11:30 presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie di Petrosino.

Al termine del rito funebre la salma sarà accompagnata al cimitero di Petrosino.

 


Se ne sono andati | 2026-07-13 14:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783947200-0-petrosino-addio-a-stefano-zichittella.jpg

Petrosino,  addio a Stefano Zichittella

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Stefano Zichittella, di 69 anni. Nato il 10 giugno 1957, è deceduto il 12 luglio 2026.La salma si trova presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.I funerali saranno...