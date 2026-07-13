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» Rifiuti
13/07/2026 13:00:00

Marsala: il Lungomare Salato in condizioni disastrose: "Serve bonifica immediata"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/marsala-il-lungomare-salato-in-condizioni-disastrose-serve-bonifica-immediata-450.jpg

L'associazione marsalese La Città che Vorrei segnala  lo stato di degrado in cui versa l'area del lungomare Salato e del Molo Colombo, chiedendo un intervento urgente di pulizia e riqualificazione. La segnalazione riguarda una delle porte d'accesso alla città, frequentata ogni giorno da residenti, visitatori e dai turisti diretti alle isole Egadi.

Secondo l'associazione, l'area versa in condizioni di scarso decoro, con la presenza di rifiuti abbandonati che compromettono sia l'ambiente sia l'immagine di Marsala.

 

Rifiuti e ingombranti a pochi passi dal porto

Nella nota diffusa, La Città che Vorrei , presieduta da Giovanni Di Girolamo, segnala la presenza di cumuli di rifiuti indifferenziati, plastica, cartoni, pallet in legno e persino vecchi elettrodomestici lasciati all'aperto ( foto G.A. Manzo). Una situazione che, secondo l'associazione, rappresenta un danno ambientale e paesaggistico, aggravato dal fatto che il lungomare Salato costituisce uno dei punti più visibili della città, a ridosso

del porto.

 

 

 

"Non si può aspettare il waterfront"

Pur riconoscendo l'importanza del progetto di completamento del waterfront ACI, l'associazione ritiene che ciò non possa giustificare l'attuale stato dell'area.

Per questo invita l'amministrazione comunale a intervenire già nell'immediato, restituendo decoro a uno spazio strategico per l'accoglienza turistica e per la qualità della vita dei cittadini.

 

La proposta: un tavolo con le istituzioni

“Il monitoraggio costante del nostro territorio è un'attività in cui crediamo molto. A tutela dell’immagine della Città di Marsala, chiediamo un pronto e efficace intervento di contrasto a questa situazione e un intervento immediato di bonifica. Con l’occasione la nostra Associazione, realtà unica nel nostro territorio impegnata in iniziative innovative di co-progettazione, rigenerazione urbana e tutela ambientale, manifesta la disponibilità a partecipare e coordinare un tavolo di confronto con le Istituzioni locali, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci per ridare decoro all’area in questione, a beneficio della sicurezza, dell’estetica, della fruibilità e del benessere della nostra comunità cittadina".

 









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