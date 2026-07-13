Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate tra vini biologici, aperitivo e musica dal vivo 

13/07/2026 10:16:00

Tornano le sere d’estate di Appuntamento al tramonto, il format estivo di Tenuta Gorghi Tondi che unisce vini biologici, aperitivo in abbinamento e musica dal vivo nella cornice della tenuta, in Contrada San Nicola, a Mazara del Vallo.



L’edizione 2026 si svolgerà in sette date, dalle 19:00 alle 23:00:

• giovedì 30 luglio,

• martedì 4 agosto,

• giovedì 6 agosto,

• martedì 11 agosto,

• giovedì 13 agosto,

• giovedì 20 agosto e

• giovedì 27 agosto (con una serata speciale i cui dettagli verranno comunicati a breve).



L’esperienza accompagna il passaggio dal giorno alla sera, quando la luce scende sui vigneti e la tenuta assume il ritmo lento dell’estate. Ogni appuntamento prevede una selezione di vini Gorghi Tondi, un aperitivo rinforzato in abbinamento e una proposta musicale dal vivo.



Il calendario musicale prevede: Jasmin Brothers il 30 luglio, Vincenzo Scardino il 4 agosto, Gli Irrequieti il 6 agosto, The Remakers l’11 agosto, Saltimbal + Ninni Puglia il 13 agosto, Silvia Dolores il 20 agosto e Saltimbal + Ninni Puglia il 27 agosto.



La proposta dei vini cambierà di settimana in settimana, con sette referenze in rotazione tra le linee Territoriali, Maioliche, Babbìo, Palmarès e Vini del Buonumore. Ogni serata manterrà un equilibrio tra bianchi, bollicine, rosato e rossi giovani, con Dumè e Rosa dei Venti sempre presenti in quanto uniche referenze della loro tipologia all’interno della selezione.



Appuntamento al tramonto è pensato per un pubblico trasversale: appassionati dell’azienda, turisti presenti in Sicilia occidentale, enoturisti, gruppi di amici, coppie e anche famiglie con bambini. La location, immersa nel paesaggio naturale che circonda la cantina, permette di vivere una serata all’aperto in un contesto informale ma curato.



La partecipazione prevede una quota di 33 € per gli adulti e una formula bambini a 10 €, disponibile come extra in fase di prenotazione. Sono previste opzioni analcoliche per bambini, donne in stato di gravidanza e ospiti astemi; eventuali menu alternativi potranno essere gestiti dietro segnalazione.



I posti sono disponibili fino a esaurimento, e la prenotazione online è obbligatoria al seguente link: https://tinyurl.com/AppuntamentoAlTramonto2026.



Tenuta Gorghi Tondi si trova a Mazara del Vallo, nella Sicilia sud-occidentale, tra la Riserva Naturale Integrale Lago Preola e Gorghi Tondi e il Mar Mediterraneo. La tenuta produce vini biologici in un paesaggio segnato dalla vicinanza al mare, dalla ventilazione costante e dalla biodiversità dell’oasi naturale che la circonda. L’esperienza proposta in cantina unisce vino, territorio, natura e cultura locale, offrendo ai visitatori un modo diretto per scoprire la viticoltura del mare di Tenuta Gorghi Tondi.



Informazioni utili

Evento: Appuntamento al tramonto

Dove: Tenuta Gorghi Tondi, C.da San Nicola, Mazara del Vallo

Quando: 30 luglio; 4, 6, 11, 13, 20 e 27 agosto 2026

Orario: 19:00 – 23:00

Quota adulti: 33 € e Formula bambini: 10 €

Prenotazione: obbligatoria online

Info e WhatsApp Enoturismo: +39 351 0930988



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



