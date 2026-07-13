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Lettere & Opinioni
13/07/2026 09:00:00

"Alle Egadi fino a 30 persone in mare con guide inesperte"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783924998-0-alle-egadi-fino-a-30-persone-in-mare-con-guide-inesperte.jpg

Gentile Redazione di Tp24,

 

nelle Isole Egadi, numerose imbarcazioni, provenienti soprattutto da Trapani ma anche già operative a Favignana, svolgerebbero escursioni presentate come attività di snorkeling. In questo modo, di fatto, riuscirebbero ad aggirare il limite delle 12 persone previsto per il noleggio nautico, arrivando a trasportare anche fino a 30 passeggeri per uscita.

 

Per poter operare con questa modalità è generalmente richiesta la presenza di un comandante e di un Dive Master. Tuttavia, secondo quanto mi è stato riferito, sarebbe prassi assumere ragazzi privi di una reale esperienza subacquea, far conseguire loro rapidamente il brevetto di Dive Master e impiegarli immediatamente in queste attività.

 

Ritengo che questa situazione possa sollevare interrogativi non solo sul rispetto della normativa, ma anche sulla sicurezza dei partecipanti. Infatti, durante le soste, possono trovarsi contemporaneamente in acqua fino a 30 persone senza una reale guida o assistenza qualificata in mare.

 

 

Un operatore 









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