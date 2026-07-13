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Cronaca

» Incidenti
13/07/2026 07:13:00

Alcamo: ha un colpo di sonno e si schianta con l'auto contro la facciata di un edificio

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Brutto incidente ieri pomeriggio ad Alcamo, dove un'autovettura è finita violentemente contro un edificio lungo corso Generale Medici, nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie e a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. Un colpo di sonno ha fatto perdere il controllo dell'auto al conducente.

 

 L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato ingenti danni sia alla parte anteriore dell'auto, una Citroen, sia alla facciata dell'immobile contro cui il veicolo si è schiantato. Sul manto stradale sono rimasti sparsi numerosi detriti.

 

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli né pedoni. Il conducente è stato aiutato da alcuni passanti a uscire dall'abitacolo, mentre gli airbag del mezzo si erano regolarmente attivati al momento dell'urto. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. 

 

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 

Giovedì scorso ad Alcamo Marina, un violento scontro frontale tra due automobili aveva richiesto l'intervento dei soccorsi, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli occupanti dei veicoli.

 



Incidenti | 2026-07-11 09:28:00
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