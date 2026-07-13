Trapani: dopo anni di abbandono la Palestra Pinco verso la riapertura

13/07/2026 22:00:00

Per molti trapanesi la Palestra Francesco Paolo Pinco, conosciuta anche come “Dante Alighieri”, non è mai stata soltanto un impianto sportivo. È stata il luogo in cui il basket cittadino ha iniziato a costruire la propria identità, il punto di riferimento per generazioni di giocatori, tecnici e appassionati che hanno vissuto la crescita della pallacanestro locale.

Dopo anni di chiusura, degrado e attese, quella storia è pronta a ripartire. La struttura ha infatti completato l’ultimo passaggio tecnico necessario alla riapertura, concludendo l’iter amministrativo legato ai lavori di riqualificazione.

Il Comune di Trapani ha recentemente provveduto alla liquidazione delle somme relative al collaudo tecnico-amministrativo e alla certificazione antincendio, formalizzando la regolare esecuzione degli interventi realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Concluso il percorso tecnico, ora si guarda alla gestione

Il completamento delle procedure rappresenta un passaggio decisivo: chiude la fase legata ai lavori e apre quella della gestione dell’impianto. Il prossimo step sarà infatti l’individuazione, attraverso un bando pubblico, del soggetto incaricato di riportare la palestra all’interno della vita sportiva cittadina.

L’obiettivo dell’amministrazione è evitare che una struttura appena recuperata possa tornare inutilizzata, garantendone una presenza stabile sul territorio.

Un investimento da oltre due milioni di euro

La riqualificazione della Pinco rientra nella Missione 5 del PNRR dedicata a “Sport e inclusione sociale”. L’intervento, con un finanziamento superiore ai 2 milioni di euro, ha permesso di adeguare l’impianto agli standard previsti per le strutture sportive moderne.

La palestra potrà ospitare diverse discipline, dal basket alla pallavolo fino al calcio a cinque, tornando così a essere uno spazio polivalente al servizio della comunità.

Ma il progetto non riguarda soltanto l’attività agonistica. L’intervento si inserisce infatti nel più ampio piano di rigenerazione urbana del quartiere Cappuccinelli, con l’ambizione di trasformare la struttura in un luogo aperto anche alle attività scolastiche, sociali ed educative.

Una nuova funzione per il quartiere

La Pinco dovrà diventare un punto di aggregazione per residenti, studenti e associazioni. In questa prospettiva l’impianto sarà destinato anche alle attività dell’Istituto Comprensivo “Ciaccio Montalto” e a iniziative capaci di coinvolgere fasce diverse della popolazione.

Nei mesi scorsi il dirigente comunale Orazio Amenta aveva anticipato la volontà dell’Ente di procedere con un affidamento tramite evidenza pubblica. La gestione sarà onerosa, ma orientata alla sostenibilità economica della struttura e alla copertura dei costi di funzionamento, in linea con le indicazioni previste dal PNRR.

Il ritorno di un simbolo del basket trapanese

Al di là degli aspetti burocratici, la riapertura della Pinco ha un significato che va oltre il recupero di un edificio pubblico. Per gli appassionati rappresenta infatti il ritorno di uno dei luoghi simbolo della pallacanestro trapanese.

Tra quelle mura è cresciuta la storia dell’Edera Trapani, società protagonista delle prime stagioni del basket cittadino, quando la disciplina muoveva i primi passi prima di approdare in impianti più grandi come la palestra Tenente Alberti, il Palagranata e successivamente il PalaIlio.

La riapertura restituisce quindi alla città non soltanto un campo da gioco, ma un pezzo della propria memoria sportiva.

Dopo anni segnati da chiusure, atti vandalici e abbandono, la Palestra Pinco si prepara a riaprire le porte. La vera sfida, adesso, sarà trasformare il recupero strutturale in una presenza concreta e duratura: non un monumento al passato, ma uno spazio capace di generare nuove storie sportive.



