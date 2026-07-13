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» Dai Comuni
13/07/2026 17:34:00

Marsala, questa notte un nuovo intervento di disinfestazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783957999-0-marsala-questa-notte-un-nuovo-intervento-di-disinfestazione.jpg

 

Marsala, nuova disinfestazione in città: ecco quando e le precauzioni da seguire

Nuovo intervento di disinfestazione a Marsala. Dopo le operazioni di derattizzazione, ancora in corso nella mattinata di oggi, il Comune ha programmato un nuovo trattamento che interesserà il centro urbano e diversi quartieri periferici.

 

L'intervento sarà effettuato questa notte, dalle 23 fino alle 5 circa di domani mattina, con l'obiettivo di contenere la presenza di insetti durante il periodo estivo.

L'Amministrazione invita i cittadini residenti nelle aree interessate ad adottare alcune semplici precauzioni: tenere chiusi porte e finestre, evitare di lasciare all'esterno alimenti, comprese piante aromatiche e ortaggi, non esporre indumenti sui balconi e mettere al riparo gli animali domestici durante le operazioni.

 

Il trattamento rientra nel programma periodico di igiene urbana predisposto dal Comune per contrastare la proliferazione di insetti e roditori nei mesi più caldi.

L'elenco completo delle vie e dei quartieri interessati dall'intervento è consultabile nell'avviso pubblicato dal Comune di Marsala.



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