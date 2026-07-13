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» Dai Comuni
13/07/2026 11:19:00

Marsala: proseguono le visite a Palazzo VII Aprile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783934510-0-marsala-proseguono-le-visite-a-palazzo-vii-aprile.jpg

Prosegue anche per l'estate l'iniziativa che consente a cittadini e turisti di visitare Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale di Marsala. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Giovanni Maniscalco, che fin dall'inizio del suo mandato ha promosso l'apertura al pubblico dello storico edificio istituzionale.

Un percorso tra storia e istituzioni

 

Il percorso di visita permette di accedere alla Sala delle Lapidi, cuore dell'attività consiliare marsalese, dove è esposto anche il Primo Registro del Consiglio comunale, datato 10 marzo 1861, documento di particolare valore storico legato ai primi mesi dell'Unità d'Italia.

Grazie alla disponibilità del personale comunale, i visitatori possono inoltre raggiungere il loggiato del piano superiore, affacciato su Piazza della Repubblica, e conoscere da vicino il locale che custodisce il meccanismo dell'antico Orologio di Città.

Gli orari delle visite

 

Le visite saranno possibili fino al 4 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Successivamente il calendario verrà ampliato con aperture anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, offrendo ulteriori occasioni per conoscere uno degli edifici simbolo della storia istituzionale di Marsala.



Dai Comuni | 2026-07-12 18:10:00
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