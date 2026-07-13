Marsala: proseguono le visite a Palazzo VII Aprile
Prosegue anche per l'estate l'iniziativa che consente a cittadini e turisti di visitare Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio comunale di Marsala. A comunicarlo è il presidente del Consiglio Giovanni Maniscalco, che fin dall'inizio del suo mandato ha promosso l'apertura al pubblico dello storico edificio istituzionale.
Un percorso tra storia e istituzioni
Il percorso di visita permette di accedere alla Sala delle Lapidi, cuore dell'attività consiliare marsalese, dove è esposto anche il Primo Registro del Consiglio comunale, datato 10 marzo 1861, documento di particolare valore storico legato ai primi mesi dell'Unità d'Italia.
Grazie alla disponibilità del personale comunale, i visitatori possono inoltre raggiungere il loggiato del piano superiore, affacciato su Piazza della Repubblica, e conoscere da vicino il locale che custodisce il meccanismo dell'antico Orologio di Città.
Gli orari delle visite
Le visite saranno possibili fino al 4 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Successivamente il calendario verrà ampliato con aperture anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, offrendo ulteriori occasioni per conoscere uno degli edifici simbolo della storia istituzionale di Marsala.
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