Stefania Auci è la scrittrice che ha venduto di più in Italia nei primi sei mesi del 2026

13/07/2026 21:11:00

Quali sono stati i libri più letti e acquistati dagli italiani nei primi sei mesi del 2026? Quali romanzi e saggi hanno conquistato le classifiche di vendita e quali titoli hanno segnato l’inizio del nuovo anno editoriale?

La risposta arriva dall’edizione speciale dell’inserto culturale del Corriere della Sera, La Lettura, dedicata ai consigli di lettura per l’estate, che propone anche la classifica dei libri più venduti tra gennaio e la fine di giugno 2026.

La graduatoria, elaborata da NIQ BookData e riferita alle settimane comprese tra lunedì 29 dicembre 2025 e domenica 21 giugno 2026, deve essere letta considerando un elemento fondamentale: la data di uscita dei libri. In una classifica semestrale, infatti, il periodo di permanenza sul mercato può incidere significativamente sui risultati. Per questo motivo nella top ten compaiono anche titoli pubblicati nella seconda metà del 2025, mentre non trovano spazio alcuni bestseller usciti negli ultimi mesi, come Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone (Nord), Ed è un poco la notte e un poco l’alba di Ilaria Tuti (Longanesi) e Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto (Mondadori).

Sarà naturalmente interessante verificare quali saranno i dieci libri più venduti dell’intero 2026, quando il quadro sarà completo.

Stefania Auci regina delle vendite con il ritorno dei Florio

A dominare nettamente la classifica del primo semestre è L’alba dei Leoni di Stefania Auci, pubblicato da Nord il 13 gennaio. Il romanzo segna il ritorno dell’autrice alla saga dei Florio, iniziata con I Leoni di Sicilia e proseguita con L’inverno dei Leoni, una serie che negli ultimi anni ha conquistato milioni di lettori.

Il terzo capitolo della storia della famiglia siciliana, che torna alle origini della saga, conferma il successo della scrittrice: il primato di Auci appare incontrastato e, anche considerando il numero di settimane di presenza in libreria, il suo romanzo supera le altre novità dell’anno.

Al secondo posto si piazza un altro grande nome della narrativa italiana: Niccolò Ammaniti con Il custode, pubblicato da Einaudi Stile Libero il 5 marzo.

Completa il podio Pera Toons, amatissimo soprattutto dal pubblico più giovane, con Il gioco delle risate (Tunué), confermando la crescente popolarità dei libri illustrati e umoristici tra bambini, ragazzi e famiglie.

Pitzorno, romance e grandi saggi nella top ten

Fuori dal podio, al quarto posto, troviamo Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), romanzo arrivato anche in finale al Premio Strega 2026.

Al quinto posto si conferma il fenomeno del romance contemporaneo con Stefania S., autrice sotto pseudonimo partita dalla piattaforma Wattpad, grazie a Cuori magnetici – Love me love me (Sperling & Kupfer), successo rafforzato anche dall’attenzione generata dall’adattamento cinematografico disponibile su Prime Video.

La sesta posizione è occupata da Cesare – La conquista dell’eternità di Alberto Angela (Mondadori), pubblicato a novembre 2025 e già protagonista delle vendite natalizie. Stesso percorso per Francesco – Il primo italiano di Aldo Cazzullo (HarperCollins Italia), uscito nel settembre 2025 e già secondo libro più venduto in Italia nel 2025.

Chiudono la classifica:

all’ottavo posto Il tempo del la la la di Luciana Littizzetto (Mondadori);

di Luciana Littizzetto (Mondadori); al nono I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini (Sellerio);

di Antonio Manzini (Sellerio); al decimo il volume ufficiale di Kpop Demon Hunters di Jessica Yoon (Mondadori), unico titolo di un’autrice straniera presente nella top ten.

Guardando invece alla classifica dell’ultima settimana disponibile, il podio vede ancora una forte presenza italiana: Gianluca Gotto, Matteo Bussola e Francesca Giannone sono i tre autori più venduti del momento.

Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata: anche nel 2026 il pubblico italiano continua a premiare soprattutto le storie e gli autori nazionali.



