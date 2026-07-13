Nasce "Figli di Montevago in Divisa", comunità per raccontare chi ha servito lo Stato

13/07/2026 10:00:00

È nata "Figli di Montevago in Divisa – Ieri e Oggi Valle del Belice", una nuova pagina Facebook dedicata a raccogliere storie, fotografie e testimonianze di uomini e donne che, nel corso degli anni, hanno indossato una divisa al servizio dello Stato e della collettività.

Attiva dallo scorso 5 giugno, l'iniziativa punta a diventare un luogo di incontro virtuale per appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e agli altri Corpi dello Stato originari di Montevago, della Valle del Belice e dei comuni vicini, coinvolgendo anche familiari e cittadini interessati a valorizzare queste esperienze.

Un archivio di storie e memoria

L'obiettivo della community è costruire un patrimonio condiviso di ricordi, immagini e racconti di servizio, preservando la memoria di chi ha svolto il proprio lavoro all'insegna del senso del dovere, della legalità e dello spirito di sacrificio.

La pagina vuole così offrire uno spazio in cui le diverse generazioni possano confrontarsi e far conoscere il proprio percorso professionale e umano.

Legalità e senso civico al centro del progetto

L'iniziativa non si limita alla raccolta di testimonianze. Tra gli obiettivi dichiarati c'è anche quello di promuovere una cultura della legalità attraverso approfondimenti dedicati al rispetto delle regole, all'educazione civica, al senso civico e ai valori della responsabilità verso la comunità.

L'intento è valorizzare le esperienze positive e offrire modelli di riferimento, soprattutto ai più giovani.

Un messaggio rivolto alle nuove generazioni

Particolare attenzione viene riservata ai ragazzi che oggi scelgono di intraprendere la carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia, affinché possano sentirsi parte di una comunità che riconosce e apprezza il loro impegno.

A ispirare il progetto è anche una celebre frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini: «I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo».

Uno sguardo anche al territorio

Tra le finalità della pagina c'è inoltre quella di favorire la conoscenza reciproca tra appartenenti ai diversi Corpi dello Stato e promuovere, in futuro, iniziative di volontariato, incontri e attività a favore del territorio della Valle del Belice.

L'obiettivo è trasformare la community online in un punto di riferimento capace di creare occasioni di partecipazione e collaborazione anche al di fuori dei social network.



