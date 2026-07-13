Mazara, Carmelo Sardo presenta “L’ultima estate di un uomo perbene”

13/07/2026 10:39:00

Lunedì 13 luglio, alle 19, Carmelo Sardo sarà a Mazara del Vallo per presentare “L’ultima estate di un uomo perbene”, il libro dedicato alla vicenda di Giuseppe “Pino” Tragna, direttore di banca ucciso dalla mafia nel 1990.

L’incontro si terrà al Marea Beach Club, sul Lungomare Mazzini, in piazzale Quinci, nell’ambito della rassegna estiva “Coordinate Letterarie”.

A dialogare con l’autore saranno Francesca Incandela e Francesco Mezzapelle.

La storia di Giuseppe Tragna

Pubblicato da Zolfo Editore, il libro ricostruisce attraverso sentenze, testimonianze e ricordi familiari una vicenda rimasta per molti anni ai margini della memoria pubblica.

Giuseppe Tragna era un apprezzato direttore di banca ad Agrigento. Dopo avere individuato alcune operazioni sospette e denunciato il caso, ricevette telefonate e minacce. Fu assassinato il 18 luglio 1990 davanti alla sua abitazione di San Leone, a 49 anni, negli anni della guerra tra Cosa Nostra e Stidda.

Alla morte seguì una lunga battaglia per difenderne la memoria. Un collaboratore di giustizia accusò falsamente Tragna di pedofilia, aprendo una seconda ferita per la moglie Mariella e per i figli Gero e Ilaria.

La famiglia affrontò trent’anni di procedimenti, silenzi e contraddizioni istituzionali, fino al riconoscimento di Tragna come vittima innocente di mafia.

Il racconto di Carmelo Sardo

Sardo definisce il volume un “saggio romanzato civile”. L’autore conosce la vicenda anche per esperienza diretta: nel 1990 lavorava come cronista ad Agrigento e raggiunse il luogo dell’omicidio in via Gela.

Il libro nasce anche dal confronto con i familiari di Tragna, che hanno affidato allo scrittore testimonianze e ricordi privati. L’obiettivo è ricostruire la storia di un uomo ucciso dopo avere svolto il proprio dovere e restituirgli la dignità pubblica negata per decenni.

La rassegna “Coordinate Letterarie”

La rassegna è organizzata da Multiverso Edizioni con la Libreria Il Colombre e propone incontri con autori in riva al mare.

L’iniziativa è sostenuta da Cifa-Progetto Cultura, Epar e dall’agenzia Unipol di Rosario Barbera, con la collaborazione del Rotary Club Mazara del Vallo.

“Coordinate Letterarie” rientra nelle attività del Patto per la Lettura – Mazara del Vallo Città che legge. Media partner sono Rcv Radio Network e Tele8 Web Tv. Il programma completo è disponibile sul sito di Multiverso Edizioni.



