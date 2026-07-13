Marsala, Fest’Estate 2026. Sei giorni di festa a Santo Padre delle Perriere

13/07/2026 12:52:00

Dal 14 al 19 luglio torna Fest’Estate 2026, la manifestazione organizzata dalla Parrocchia San Francesco di Paola – Santo Padre delle Perriere, a Marsala.

Sei giorni di celebrazioni religiose, musica, cabaret, teatro e sagre nell’anfiteatro del Santuario. Tutte le serate saranno a ingresso libero. Il programma rientra nei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. A promuovere la settimana è il parroco don Vincenzo Greco, con un calendario che affianca gli appuntamenti liturgici agli spettacoli serali.

L’apertura e il concerto corale

Si comincia martedì 14 luglio alle 18.30 con la recita del Rosario. Alle 19 sarà celebrata la messa in parrocchia, presieduta da don Davide Chirco.

Alle 21.30 don Gianluca Romano guiderà la lode e adorazione eucaristica sul tema “Lo Spirito Santo nella vita di San Francesco di Paola”.

Mercoledì 15 luglio, dopo il Rosario delle 18.30 e la celebrazione delle 19 con don Giuseppe Favoroso, alle 21.30 si terrà “Rocce In-Canto”, una Music Pop Choir Experience con The Women’s Choir and Live Band.

La serata sarà accompagnata dalla sagra del panino e panelle.

Cabaret con Sasà Salvaggio

Giovedì 16 luglio il programma religioso inizierà alle 18.30 con il Rosario. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marco Laudicina.

Dalle 21.30 saliranno sul palco i Trikke e Due & Friends, con Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, tra musica, comicità e ospiti.

Alle 22.30 sarà la volta del Sasà Salvaggio Show. Durante la serata si terrà anche la sagra del panino con la salsiccia. (Facebook)

Il teatro di Nino Martoglio

Venerdì 17 luglio, dopo il Rosario delle 18.30, alle 19 sarà celebrata la messa in Santuario, presieduta da don Gianluca Romano.

Alle 21.30 la compagnia teatrale “L’amici du zu Ciccio” porterà in scena San Giovanni decollato, commedia in tre atti di Nino Martoglio, con la regia di Antonino Meo.

In programma anche la sagra delle sfingi.

Il ritorno della Corrida

Sabato 18 luglio, dopo gli appuntamenti religiosi delle 18.30 e delle 19, torna la Corrida dei Trikke e Due.

Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e sarà presentato da Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi. Sul palco si alterneranno dilettanti e professionisti allo sbaraglio, con il pubblico chiamato a partecipare e giudicare le esibizioni.

La Corrida torna a Santo Padre delle Perriere dopo molti anni. Proprio in questa parte del territorio marsalese, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, si svolsero alcune delle prime esperienze dello spettacolo successivamente portato in diverse piazze della provincia.

Chi intende partecipare come concorrente può contattare il numero 392 2419114. La serata sarà accompagnata dalla sagra del cannolo. (Facebook)

La processione del Santo Patrono

Fest’Estate si concluderà domenica 19 luglio con la festa del Santo Patrono.

Alle 9.30 sarà celebrata la messa in parrocchia. Alle 18, nel Santuario, la celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

Alle 19 partirà la processione con il simulacro di San Francesco di Paola per le vie della contrada Pastorella.

La chiusura è prevista alle 22 con il sorteggio dei premi e i giochi pirotecnici.



