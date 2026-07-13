Trapani, controlli del Nas nei ristoranti del centro: sequestrati quattro locali e oltre un quintale di alimenti

13/07/2026 06:43:00

Quattro locali sequestrati, oltre un quintale di alimenti destinati alla distruzione e sanzioni amministrative per 14 mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Palermo, con il supporto dei militari della Compagnia di Trapani e del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp, in diverse attività di ristorazione del centro storico.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso delle ispezioni i militari hanno accertato numerose carenze igienico-sanitarie, oltre a irregolarità di natura amministrativa e strutturale.

Tra le violazioni contestate figurano l'ampliamento abusivo di alcune attività commerciali, con esercizi autorizzati come semplici caffetterie che svolgevano invece attività di somministrazione di alimenti e bevande. Altre attività disponevano di depositi e cisterne privi delle necessarie autorizzazioni oppure occupavano il suolo pubblico senza il previsto titolo autorizzativo.

I controlli hanno inoltre evidenziato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp, il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria delle attrezzature impiegate nel ciclo produttivo e l'assenza dei requisiti necessari a garantire la tracciabilità degli alimenti.

Depositi tra rifiuti e una cucina ricavata in un bagno

L'attività ispettiva ha portato al sequestro di quattro locali utilizzati abusivamente.

In uno dei depositi gli ispettori del Nas hanno trovato alimenti conservati insieme a rifiuti e oli esausti, in condizioni ritenute incompatibili con le norme igienico-sanitarie. In un altro caso, invece, è stata scoperta una cucina realizzata all'interno di un ambiente originariamente destinato a servizio igienico.

Durante le verifiche sono stati inoltre sequestrati oltre cento chilogrammi di alimenti di varia tipologia, giudicati non idonei al consumo e immediatamente avviati alla distruzione.

Sanzioni per 14 mila euro

Le irregolarità accertate hanno comportato la contestazione di diversi illeciti amministrativi, con sanzioni complessive pari a 14 mila euro.

Nel comunicato diffuso dai Carabinieri non vengono indicati i nomi delle attività coinvolte nei controlli.



