Tragedia a Marsala: un uomo dà fuoco a delle sterpaglie e muore tra le fiamme
Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Marsala, dove un uomo è morto in contrada Paolini, nei pressi dell’ex cementificio.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità intervenute, l’uomo sarebbe deceduto a causa delle conseguenze di un incendio di sterpaglie da lui stesso appiccato. Il rogo, divampato nell’area rurale, si sarebbe trasformato in una situazione fatale per la vittima.
Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Si attende l’arrivo del medico legale, che dovrà effettuare gli accertamenti previsti per chiarire le cause del decesso.
Domenica di fuoco in Sicilia: incendi da Palermo a Catania, case evacuate
Una domenica segnata dagli incendi in tutta la Sicilia. Complice il forte vento di scirocco e le alte temperature, decine di roghi sono divampati da un capo all'altro dell'Isola, mettendo sotto pressione vigili del fuoco, Corpo forestale e...
Buongiorno24 del 13 Luglio 2026
Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti di questo lunedì 13 luglio. Apriamo con la cronaca giudiziaria....
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