Tragedia a Marsala: un uomo dà fuoco a delle sterpaglie e muore tra le fiamme

Domenica di fuoco in Sicilia: incendi da Palermo a Catania, case evacuate

Una domenica segnata dagli incendi in tutta la Sicilia. Complice il forte vento di scirocco e le alte temperature, decine di roghi sono divampati da un capo all'altro dell'Isola, mettendo sotto pressione vigili del fuoco, Corpo forestale e...