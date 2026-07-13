Misiliscemi: incendio minaccia impianto fotovoltaico. Elicottero in azione
Un incendio è divampato oggi nel territorio comunale di Misiliscemi, interessando un'area nelle vicinanze di un impianto fotovoltaico. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, supportate da una squadra del distaccamento di Salemi e dal personale DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordina gli interventi antincendio.
A supporto delle squadre di terra è intervenuto anche un elicottero antincendio, impegnato da circa un'ora nei lanci d'acqua per contenere il fronte delle fiamme ed evitare che il rogo possa propagarsi.
Al momento non si registrano feriti né risultano coinvolte abitazioni. Particolare attenzione è rivolta alla presenza dell'impianto fotovoltaico, che si trova nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguiranno fino al completo spegnimento del rogo.
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