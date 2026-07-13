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Cronaca
13/07/2026 19:05:00

Marsala: è Vito Puleo l'uomo morto mentre dava fuoco alle sterpaglie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/marsala-e-vito-puleo-l-uomo-morto-mentre-dava-fuoco-alle-sterpaglie-450.jpg

Si chiamava Vito Puleo, 78 anni, l'uomo morto in contrada Paolini a Marsala, nei pressi dell’ex cementificio, mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie (ne abbiamo parlato qui).

 

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, una volta acceso il fuoco, non è più riuscito a contenere le fiamme che, diventate incontrollabili, purtroppo, non gli hanno dato scampo.

 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118, oltre al medico legale e al magistrato di turno. 



Cronaca | 2026-07-13 09:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/buongiorno24-del-13-luglio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 13 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti di questo lunedì 13 luglio. Apriamo con la cronaca giudiziaria....







Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
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Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
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