Marsala: è Vito Puleo l'uomo morto mentre dava fuoco alle sterpaglie
Si chiamava Vito Puleo, 78 anni, l'uomo morto in contrada Paolini a Marsala, nei pressi dell’ex cementificio, mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie (ne abbiamo parlato qui).
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, una volta acceso il fuoco, non è più riuscito a contenere le fiamme che, diventate incontrollabili, purtroppo, non gli hanno dato scampo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118, oltre al medico legale e al magistrato di turno.
Domenica di fuoco in Sicilia: incendi da Palermo a Catania, case evacuate
Una domenica segnata dagli incendi in tutta la Sicilia. Complice il forte vento di scirocco e le alte temperature, decine di roghi sono divampati da un capo all'altro dell'Isola, mettendo sotto pressione vigili del fuoco, Corpo forestale e...
Buongiorno24 del 13 Luglio 2026
Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti di questo lunedì 13 luglio. Apriamo con la cronaca giudiziaria....
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