Marsala: è Vito Puleo l'uomo morto mentre dava fuoco alle sterpaglie

13/07/2026 19:05:00

Si chiamava Vito Puleo, 78 anni, l'uomo morto in contrada Paolini a Marsala, nei pressi dell’ex cementificio, mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie (ne abbiamo parlato qui).

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, una volta acceso il fuoco, non è più riuscito a contenere le fiamme che, diventate incontrollabili, purtroppo, non gli hanno dato scampo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e gli operatori del 118, oltre al medico legale e al magistrato di turno.



