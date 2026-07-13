Incendio nel Palermitano: elicottero dell°82 Csar effettua 19 lanci d'acqua

13/07/2026 15:01:00

È decollato dalla base militare di Birgi per dare supporto alle operazioni di spegnimento di un vasto incendio nel Palermitano. Un elicottero HH-139B dell'82° Centro Search and Rescue (SAR) dell'Aeronautica Militare è stato impiegato nel pomeriggio di domenica 12 luglio nella zona di Misilmeri, dove le fiamme hanno richiesto l'intervento congiunto di più mezzi aerei.

L'intervento su Misilmeri

L'equipaggio è decollato dall'aeroporto militare di Trapani alle 17.30, raggiungendo l'area interessata dall'incendio, dove erano già operativi anche Canadair ed elicotteri della Protezione civile.

L'elicottero dell'Aeronautica è rimasto impegnato per circa due ore, effettuando 19 lanci e riversando sulle fiamme oltre 15 mila litri d'acqua. Al termine della missione, intorno alle 20, il velivolo è rientrato a Birgi, tornando immediatamente in stato di prontezza per eventuali nuove emergenze.

Il coordinamento delle operazioni

L'ordine di decollo è stato disposto dal Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Siciliana, nell'ambito del dispositivo antincendio regionale.

La campagna antincendi estiva

L'HH-139B fa parte dei mezzi che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi 2026 in Sicilia, avviata lo scorso 15 giugno.



