Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/07/2026 15:01:00

Incendio nel Palermitano: elicottero del 37° Stormo effettua 19 lancia d'acqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/incendio-nel-palermitano-elicottero-del-37-stormo-effettua-19-lancia-d-acqua-450.jpg

 

 È decollato dalla base militare del 37 Stormo di Birgi per dare supporto alle operazioni di spegnimento di un vasto incendio nel Palermitano. Un elicottero HH-139B dell'82° Centro Search and Rescue (SAR) dell'Aeronautica Militare è stato impiegato nel pomeriggio di domenica 12 luglio nella zona di Misilmeri, dove le fiamme hanno richiesto l'intervento congiunto di più mezzi aerei.

 

L'intervento su Misilmeri

L'equipaggio è decollato dall'aeroporto militare di Trapani alle 17.30, raggiungendo l'area interessata dall'incendio, dove erano già operativi anche Canadair ed elicotteri della Protezione civile.

L'elicottero dell'Aeronautica è rimasto impegnato per circa due ore, effettuando 19 lanci e riversando sulle fiamme oltre 15 mila litri d'acqua. Al termine della missione, intorno alle 20, il velivolo è rientrato a Birgi, tornando immediatamente in stato di prontezza per eventuali nuove emergenze.

 

 

Il coordinamento delle operazioni

L'ordine di decollo è stato disposto dal Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Siciliana, nell'ambito del dispositivo antincendio regionale.

 

La campagna antincendi estiva

L'HH-139B fa parte dei mezzi che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi 2026 in Sicilia, avviata lo scorso 15 giugno.



Cronaca | 2026-07-13 09:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/buongiorno24-del-13-luglio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 13 Luglio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti di questo lunedì 13 luglio. Apriamo con la cronaca giudiziaria....







Native | 13/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783931474-0-appuntamento-al-tramonto-a-tenuta-gorghi-tondi-sette-sere-d-estate-tra-vini-biologici-aperitivo-e-musica-dal-vivo.jpg

Appuntamento al tramonto: a Tenuta Gorghi Tondi sette sere d’estate...

Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...