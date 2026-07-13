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Cronaca
13/07/2026 07:07:00

13 Luglio: Sinner vince, missili Usa  -Iran, elezioni in Israele, rimpasto in Ucraina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783919521-0-13-luglio-sinner-vince-missili-usa-iran-elezioni-in-israele-rimpasto-in-ucraina.jpg

E' il 13 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Jannik Sinner ieri sera ha vinto il torneo di Wimbledon, per il secondo anno consecutivo. Ha battuto Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4)
• Per il terzo giorno di fila Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi missilistici incrociati
• Il parlamento israeliano, la Knesset, ha fissato le elezioni legislative per il prossimo 27 ottobre. Saranno nei fatti un referendum sul premier Netanyahu
• Zelens’kyj ha annunciato un rimpasto di governo. «Servono volti nuovi», ha detto. La premier Julija Svyrydenko, nominata solo un anno fa, è saltata

 


• Farage, dimessosi per farsi rieleggere «dal popolo» in una elezione suppletiva nel suo seggio di Clacton-on-Sea, rischia di perdere contro un candidato-comico a forma di bidone della spazzatura
• Un uomo di 28 anni è stato arrestato nel South Yorkshire, in Inghilterra, con l’accusa di essere il presunto responsabile dell’omicidio dell’ex deputata britannica, Ann Widdecombe, attivista di destra e paladina della Brexit
• L’attentato contro Ranucci, secondo quanto scritto dai pm, sarebbe costato poco tra i 5 e i 10 mila euro
• La redazione di Report ha lanciato una protesta digitale contro la censura della Rai che ha sospeso le repliche estive della trasmissione. Ieri sera ha inviato gli spettatori a guardare su Rai Play la replica della puntata sul Ponte Morandi
• L’imprenditore-influencer Giuseppe Barboni, campione di lotta greco romana, fiero tesserato di Futuro nazionale, ha picchiato per strada un immigrato iracheno che dava in escandescenza. Il video è subito finito sui social
• Il tifone Bavi, il più forte ad aver colpito la Cina continentale quest’anno, ha investito la costa orientale con piogge intense e venti violenti
• Da ieri è in vigore un decreto del ministero dei Trasporti in base al quale circa 850 autovelox dei poco più di 4 mila attivi in Italia non potranno essere usati per rilevare la velocità e fare le multe
• In Trentino una turista di 26 anni è rimasta ferita precipitando giù da un pendio per una ventina di metri. Ci era finita dopo essersi scontrata con uno stambecco
• A Roma ieri un termometro piazzato al suolo ha segnato 52 gradi
• Sul lungomare di Catania i fratelli Giovanni e Natale Guerrera, 63 e 61 anni, titolari di una pescheria, dopo una serie di dissidi per questioni economiche, presero a litigare. Il più grande uccise il più piccolo con una mannaia
• A Corsico un uomo di 41 anni è stato trovato morto in casa con segni di strangolamento sul collo e coltellate all’addome
• A Crema un regolamento di conti tra ragazzini stranieri è finito in con la morte di un giovane di 19 anni, accoltellato
• La modella Eva Herzigova, 53 anni, e l’imprenditore piemontese Gregorio Marsiaj, 49, si sono sposati sabato a Torino. Sono una coppia da 25 anni e hanno tre figli
• La regina Rania di Giordania, 55 anni, diventerà nonna per la terza volta: la figlia maggiore Iman aspetta il suo secondo figlio
• Solo quattro squadre sono rimaste in gara ai Mondiali. Le due finali saranno: Francia-Spagna il 14 luglio e Inghilterra-Argentina il 15 luglio. La finale si giocherà domenica prossima
• Il calciatore sudafricano Jayden Adams è morto a soli 25 anni. Forse per un’intossicazione, forse per suicidio
• È morto Peppino di Capri, amatissimo cantante di Let’s twist againChampagne, Roberta. Aveva quasi 87 anni
• Se ne sono andati il pugile Domenico Adinolfi (80 anni), lo sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani (74), l’attrice Antoinette Bower (93), il vecchio dirigente Fiat Paolo Fresco (93), il critico cinematografico Bruno Torri (94)

Titoli
Corriere della sera: Bombe su Hormuz / L’Iran: lo Stretto / vale più dell’atomica
la Repubblica: Battaglia / sul controllo / di Hormuz
La Stampa: A Hormuz torna la guerra
Il Sole 24 Ore: Big Tech / Social sotto accusa / dai tribunali Usa / alla stretta della Ue
Il Messaggero: Il nostro Mondiale
Il Giornale: La sinistra difende / i terroristi rossi
Qn: Hormuz, l’arma del ricatto / Raid di Trump per aprirlo
Il Fatto: Riarmo, Schlein critica Conte / E lui: “Follia, dirò sempre no”
Leggo: Il ritorno del Re
Libero: Ecco come le toghe / ci riempiono di clandestini
La Verità: Report piange sul fango versato
Il Mattino: L’inchino di Capri
il Quotidiano del Sud: Dopo Ankara / sulla difesa / serve il coraggio / della verità
Domani: Usa e Iran dialogano con le bombe / Ricomincia la battaglia di Hormuz









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