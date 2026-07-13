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Cultura

» Cose di musica
13/07/2026 11:10:00

Marsala Jazz Festival, sold out Gualazzi: quattro anteprime gratuite

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/marsala-jazz-festival-sold-out-gualazzi-quattro-anteprime-gratuite-450.jpg

Il concerto di Raphael Gualazzi del 22 luglio alle Cantine Pellegrino è sold out. Catania Jazz e Marsala Jazz Festival ampliano intanto il cartellone con quattro serate gratuite al Complesso monumentale San Pietro.

Le anteprime si terranno dal 18 al 21 luglio, sempre alle 21. Sul palco saliranno Amir Gwirtzman, Stefano India con “Bass The Drop”, LIUKE feat. Knobil e Las Dunas. 

Il programma principale di “Jazz in Cantina” prenderà poi il via il 22 luglio e proseguirà fino al 26 nelle cantine Pellegrino, Donnafugata e Fina. Il concerto di Gualazzi è in programma alle 21.30. 

Le quattro anteprime a San Pietro

Sabato 18 luglio apre Amir Gwirtzman con “Inhale–Exhale”, concerto in solo costruito attraverso oltre venti strumenti a fiato e l’uso del live looping.

Il polistrumentista compone e orchestra dal vivo, mettendo in relazione jazz, world music e improvvisazione contemporanea. Nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Philip Glass, Billy Cobham, Compay Segundo e Mino Cinelu.

Domenica 19 luglio sarà la volta di Stefano India “Bass The Drop”. Con il bassista e compositore suoneranno Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti alle tastiere e Carmelo Miceli alla batteria.

India ha lavorato in produzioni con Peter Erskine, Monica Mancini, Raphael Gualazzi e Salvatore Bonafede. Ha inoltre fatto parte del primo trio di Matteo Mancuso, con il quale ha inciso l’album “The Journey”.

LIUKE e Las Dunas

Lunedì 20 luglio salirà sul palco LIUKE feat. Knobil, progetto guidato dal chitarrista e compositore Luca Polizzi.

La formazione, completata da Louise Knobil al basso e contrabbasso e Ruggero Di Luisi alla batteria, unisce jazz contemporaneo, scrittura cinematografica e improvvisazione aperta.

Martedì 21 luglio chiuderanno le anteprime i Las Dunas, quintetto che intreccia jazz, cumbia, tradizioni afro-latine e musiche del mondo.

La formazione comprende Giovanni Balistreri al sax tenore, Dario Salerno alla chitarra, Alessandro Manzo al basso, Federico Mordino alle congas e percussioni e Salvo Casano alla batteria. 

Il ricordo di Paolo Borsellino

Amir Gwirtzman sarà protagonista anche di un momento dedicato a Paolo Borsellino, procuratore della Repubblica a Marsala prima del trasferimento a Palermo.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 luglio alle 19.30, al tramonto, nello spazio tra le Saline Infersa e Mamma Caura. Anche questo incontro sarà aperto gratuitamente al pubblico. 

Le quattro anteprime precedono il programma principale del Marsala Jazz Festival, in calendario dal 22 al 26 luglio. Dopo il tutto esaurito per Gualazzi, il festival proseguirà con concerti alle Cantine Donnafugata e alle Cantine Fina.









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