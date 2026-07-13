Valderice, la denuncia di un padre: "Baby gang tormenta i ragazzi, a mio figlio smontata la minicar"

13/07/2026 13:30:00

Cresce la preoccupazione a Valderice per alcuni episodi di bullismo e vandalismo che, secondo le denunce di alcuni genitori, vedrebbero protagonisti un gruppo di minorenni. L'ultima segnalazione arriva da Andrea, genitore che sui social ha raccontato quanto accaduto al figlio.

Secondo il suo racconto, nella serata di ieri il ragazzo aveva parcheggiato la propria minicar nella zona della pineta, di fronte alla sede dell'Avis. Al suo ritorno avrebbe trovato il veicolo aperto e con diversi componenti smontati.

«Ditemi voi se è normale che per le strade di Valderice si aggira un gruppo di ragazzini minorenni, una baby gang che periodicamente importuna e disturba i coetanei», scrive Peraino. «Da un po' di tempo, soprattutto la sera, la vita di alcuni minorenni viene tormentata pesantemente. L'ultima è accaduta ieri sera a mio figlio: gli hanno aperto la macchinina 50 e gli hanno smontato molti pezzi, solo per il divertimento di farlo».

Il padre sostiene che non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di una situazione che andrebbe avanti da tempo, alimentando un clima di paura tra i più giovani. «Questa

storia dura da un po' e ora basta. I ragazzi non si possono permettere di uscire per paura di essere infastiditi, tra l'altro procurando anche danni», conclude.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine sull'episodio né sono stati resi noti eventuali provvedimenti. Resta però il malessere espresso da alcune famiglie, che chiedono maggiori controlli e interventi per garantire sicurezza ai ragazzi nelle ore serali.

L'episodio riporta l'attenzione sul tema delle cosiddette baby gang e del disagio giovanile, fenomeni che negli ultimi mesi hanno fatto discutere anche in altri centri della provincia di Trapani.



