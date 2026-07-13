Trapani, BRT verso il traguardo: in arrivo segnaletica, semafori intelligenti e nuove fermate

13/07/2026 15:40:00

Il Bus Rapid Transit di Trapani entra nella fase conclusiva.

Dopo mesi di cantieri che hanno ridisegnato alcune delle principali arterie cittadine e acceso un duro confronto tra amministrazione, commercianti e opposizione, il Comune annuncia l'avvio delle opere di finitura che dovrebbero accompagnare il sistema verso l'entrata in funzione.

Il cronoprogramma diffuso da Palazzo d'Alì scandisce gli ultimi interventi. Da oggi, 13 luglio, prenderà il via il tracciamento della segnaletica orizzontale, mentre nei prossimi giorni saranno realizzate le corsie preferenziali in resina e completate le pavimentazioni delle fermate.

Parallelamente proseguono le opere tecnologiche, con l'installazione delle spire induttive sotto il manto stradale, dispositivi che consentiranno di rilevare il passaggio dei mezzi pubblici e di dialogare con gli impianti semaforici per garantire la priorità agli autobus.

Tra gli interventi in corso figurano anche l'ultimazione delle fermate nell'area di Piazzale Ilio, il montaggio delle nuove paline semaforiche e la posa degli impianti dedicati. Rimane invece in attesa dell'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale la collocazione delle pensiline destinate ai passeggeri delle autolinee extraurbane.

L'accelerazione dei lavori arriva dopo che il sindaco Giacomo Tranchida aveva annunciato l'avvio sperimentale del servizio entro la metà di luglio, sostenendo che il cronoprogramma non ha subito ritardi sostanziali e che gli ultimi giorni sarebbero stati dedicati proprio al completamento della segnaletica e delle opere accessorie.

Il BRT rappresenta una delle opere più rilevanti del Piano urbano della mobilità sostenibile della città. Il tracciato, lungo circa 5,4 chilometri con 22 fermate, collegherà Piazzale Ilio, il porto, la stazione ferroviaria e il centro urbano attraverso una corsia preferenziale dedicata. Il sistema punta a ridurre il traffico privato, migliorare la puntualità del trasporto pubblico e incentivare l'utilizzo del parcheggio di interscambio da oltre 1.500 posti auto realizzato a Piazzale Ilio.

Ma proprio il progetto è diventato uno dei temi politici più divisivi degli ultimi mesi. I cantieri hanno provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulle attività economiche del centro storico, incassando le proteste di coloro che vivono il centro storico, dagli operatori commerciali agli insegnanti.

Commercianti ed esercenti , che hanno formato un comitato operativo, hanno denunciato un drastico calo degli incassi, parlando di una stagione estiva compromessa e chiedendo ristori o misure di sostegno. Alcuni operatori hanno lamentato difficoltà di accesso ai negozi, attraversamenti pedonali insufficienti e disagi anche per le persone con disabilità.

Dal canto suo, l'amministrazione comunale continua a difendere il progetto come una trasformazione strutturale destinata a cambiare il modello di mobilità della città. "Stiamo lavorando per dotare Trapani di un trasporto pubblico più veloce, puntuale e sicuro. Vi chiediamo collaborazione e pazienza per i possibili disagi: il risultato sarà una città più moderna ed attrattiva per chi ci viene a trovare, ma anche per chi ci vive, provando a decongestionare il traffico e garantendo un veloce collegamento con oltre 1.500 posti auto nel parcheggio di Piazzale Ilio", afferma il sindaco Tranchida.

Una posizione ribadita più volte nelle ultime settimane, durante le quali il primo cittadino ha sostenuto che i disagi dei cantieri rappresentano una fase inevitabile di un investimento destinato a produrre benefici permanenti sulla mobilità urbana.

Con l'avvio delle opere di finitura, il progetto entra ora nel suo passaggio decisivo. Saranno proprio le prossime settimane a dire se il BRT riuscirà a trasformarsi da cantiere al centro delle polemiche a nuova infrastruttura del trasporto pubblico trapanese.



