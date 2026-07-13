Marsala 1912 scatenato sul mercato - il progetto Serie D sempre più vicino

13/07/2026 07:30:00

L'attività del club lilibetano prosegue a ritmi serrati, tra volti nuovi, graditi ritorni e la conferma di pedine fondamentali, la rosa a disposizione di Mister Giannusa prende forma. Il mercato estivo del Marsala 1912 vive una fase di grande fermento con la società presieduta da Angelo Casa che si pone l'obiettivo di accelerare la transizione verso la Serie D, finalizzando in questa ultima settimana una serie di operazioni strategiche per la costruzione di un organico sempre più competitivo. Colpo di scena di inizio settimana è stata la firma di Vincenzo Manfrè, che torna a vestire l'azzurro con l'obiettivo di trascinare la squadra con i suoi gol. Il bomber ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: "E' un onore tornare in questa bellissima città e spero di segnare tante altre reti con questa gloriosa maglia dopo la bella stagione del terzo posto in D. E' bello ritrovare Pietro Balistreri come Dirigente anche se lo preferivo in campo come quando ci chiamavano I Gemelli del Gol. Non vedo l'ora di rivedere il Nino Lombardo Angotta pieno di tifosi".

Questi gli innesti per il rafforzamento della rosa che hanno toccato ogni reparto:

Portieri: Ivan Piccioni, italo-argentino proveniente dal Milazzo;

Ivan Piccioni, italo-argentino proveniente dal Milazzo; Difesa: Arriva il centrale Davide Dama dal Milazzo, chiamato a dare equilibrio al pacchetto arretrato;

Arriva il centrale Davide Dama dal Milazzo, chiamato a dare equilibrio al pacchetto arretrato; Centrocampo: Oltre alla firma già nota di La Piana, il club ha ufficializzato l'arrivo di Kevin Guadalupo dal Kamarat e le conferme di Giuseppe Angileri, che punta al riscatto dopo una stagione martoriata dagli infortuni e di Biagio Sinacori da quest'anno non più Under;

Oltre alla firma già nota di La Piana, il club ha ufficializzato l'arrivo di Kevin Guadalupo dal Kamarat e le conferme di Giuseppe Angileri, che punta al riscatto dopo una stagione martoriata dagli infortuni e di Biagio Sinacori da quest'anno non più Under; Esterni: Si registra il gradito ritorno di Luca Ficarotta, prelevato dall'Accademia Trapani. Ficarotta, che ha già vestito l'azzurro in passato, si è detto entusiasta di poter contribuire alla scalata del club.

"Marsala merita assolutamente la serie D e sono tornato in questa splendida piazza per far gioire i tifosi lilibetani che ricordo nel 2019 affollare gli spalti con una passione che merita tante soddisfazioni. Mi metto a disposizione di Mister Giannusa per questo grande progetto". Con questi nuovi innesti, che si vanno ad aggiungere al confermato Lorenzo Galfano, il Marsala 1912 si candida a recitare un ruolo da protagonista, strutturando una rosa profonda e ambiziosa per affrontare la prossima stagione agonistica.

Credits: foto Marsala 1912



