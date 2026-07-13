Dieci anni fa la morte di Bernardo Provenzano: il boss che trasformò cosa nostra

13/07/2026 10:44:00

l 13 luglio 2016 moriva, all'età di 83 anni, Bernardo Provenzano, uno dei più potenti e longevi capi di Cosa Nostra. Ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove si trovava detenuto in regime di 41 bis, il padrino di Corleone si spegneva dieci anni dopo il suo arresto, avvenuto l'11 aprile 2006, al termine di una latitanza durata ben 43 anni.

La sua scomparsa chiudeva definitivamente la parabola dell'ultimo grande capo della mafia corleonese, protagonista della stagione più sanguinosa di Cosa Nostra e, successivamente, della sua trasformazione in un'organizzazione meno appariscente ma ancora profondamente radicata.

Da Corleone ai vertici di Cosa Nostra

Nato a Corleone il 31 gennaio 1933, Provenzano mosse i primi passi nella cosca guidata da Luciano Liggio, insieme all'amico d'infanzia Totò Riina. Proprio Liggio lo descriveva come un killer infallibile, capace di "sparare come un Dio", pur attribuendogli un'intelligenza limitata.

Negli anni Sessanta e Settanta partecipò all'ascesa dei corleonesi e fu coinvolto nelle guerre di mafia che portarono il gruppo di Riina a conquistare il controllo dell'organizzazione criminale siciliana.

Il dopo Riina e la nuova strategia

Dopo l'arresto di Totò Riina, nel gennaio del 1993, Provenzano assunse la guida di Cosa Nostra.

La sua gestione segnò una svolta rispetto alla strategia delle stragi che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Pur senza rinnegare il potere mafioso, il boss corleonese privilegiò una linea più discreta, puntando a ridurre lo scontro frontale con lo Stato e a ricostruire la rete di affari e relazioni dell'organizzazione.

Una strategia definita dagli investigatori di "sommersione", che consentì a Cosa Nostra di continuare a operare evitando l'esposizione mediatica e militare della stagione stragista.

La lunga latitanza e l'arresto

Per oltre quattro decenni Provenzano riuscì a sfuggire alla cattura, comunicando con i suoi uomini attraverso i celebri "pizzini", moltissimi anche di Matteo Messina Denaro, piccoli foglietti manoscritti utilizzati per impartire ordini e mantenere i contatti con l'organizzazione.

L'11 aprile 2006 la sua latitanza terminò in un casolare nelle campagne di Corleone, dove venne arrestato dai carabinieri del Ros dopo un'indagine durata decenni.

Nel covo furono trovati centinaia di pizzini e documenti che permisero agli investigatori di ricostruire la rete di rapporti del boss e diedero impulso a nuove indagini che portarono, negli anni successivi, a numerosi arresti e a un duro colpo all'organizzazione mafiosa.

Dieci anni dalla morte

A dieci anni dalla sua morte, Bernardo Provenzano continua a rappresentare una figura centrale nella storia della criminalità organizzata italiana. Se Totò Riina è ricordato come il capo della stagione delle stragi, Provenzano viene considerato il boss che guidò Cosa Nostra verso una fase meno eclatante, ma non per questo meno insidiosa.

La sua lunga latitanza, la capacità di mantenere il controllo dell'organizzazione e il sistema dei "pizzini" restano ancora oggi elementi chiave per comprendere l'evoluzione della mafia siciliana tra la fine del Novecento e l'inizio degli anni Duemila.



