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Antimafia
13/07/2026 12:30:00

Al carcere di Trapani la commemorazione dell'agente Pietro Cerulli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/al-carcere-di-trapani-la-commemorazione-dell-agente-pietro-cerulli-450.jpg

Si è svolta questa mattina, nel carcere di Trapani, la cerimonia in memoria dell'agente di Custodia Pietro Cerulli, ucciso dalla mafia il 13 luglio del 1980 a Palermo. Alla commemorazione hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e delle organizzazioni sindacali.

Tra i partecipanti anche la Uil Fp Polizia Penitenziaria Sicilia, rappresentata dal segretario regionale Gioacchino Veneziano, che ha espresso soddisfazione per l'avvio delle commemorazioni ufficiali dedicate agli appartenenti al Corpo caduti in servizio.

 

«Un doveroso ricordo dei nostri caduti»

«Abbiamo accolto con piacere l'invito della direttrice del carcere di Trapani, Margherita Gennai, e del comandante della Polizia Penitenziaria Cristian Astarita, partecipando con profonda commozione alla commemorazione del collega Pietro Cerulli, ucciso per mano mafiosa il 13 luglio 1980», ha dichiarato Veneziano.

Il sindacalista ha sottolineato come le cerimonie commemorative siano oggi previste ufficialmente dall'Amministrazione penitenziaria. «Se queste iniziative sono diventate obbligatorie – afferma – lo si deve all'interessamento dell'allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che avevamo sollecitato affinché il Dipartimento emanasse una specifica circolare per ricordare i caduti del Corpo».

 

Presenti le istituzioni

Alla commemorazione hanno partecipato, tra gli altri, la prefetta di Trapani Daniela Lupo, rappresentanti del Tribunale, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l'assessore del Comune di Erice Paolo Genco, oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale e i direttori e comandanti degli istituti penitenziari di Trapani, Castelvetrano e Favignana.

 

Chi era Pietro Cerulli

Pietro Cerulli era nato a Miano (Napoli) il 26 maggio 1950 e prestava servizio come agente di Custodia presso il carcere dell'Ucciardone di Palermo. La sera del 13 luglio 1980, mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro, venne assassinato in un agguato da due uomini armati di lupara e pistola. Le modalità dell'omicidio portarono gli investigatori a ricondurre il delitto a un'esecuzione di stampo mafioso.

Successivamente Cerulli è stato riconosciuto Vittima del Dovere. Alla sua memoria sono state intitolate la piazza antistante il carcere Pagliarelli di Palermo e la Casa circondariale di Trapani.

 









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