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Cronaca

» Ambiente
13/07/2026 14:58:00

Da San Vito Lo Capo a Custonaci, confronto al Pocho sul futuro della costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-07-2026/1783947703-0-da-san-vito-lo-capo-a-custonaci-confronto-al-pocho-sul-futuro-della-costa.jpg

Turismo, sviluppo e tutela del paesaggio. Sono i temi dell’incontro promosso dal Circolo della stampa per venerdì 17 luglio, alle 19.30, al Pocho di Macari.

Al confronto parteciperanno il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco Sala, e quello di Custonaci, Fabrizio Fonte. Al centro del dibattito ci sarà il futuro del tratto costiero che da Baia Santa Margherita attraversa Castelluzzo e arriva fino a Cornino. 

Turismo e sostenibilità lungo la costa

Negli ultimi mesi progetti, proposte e polemiche hanno riportato l’attenzione sullo sviluppo di quest’area. Il nodo è trovare un equilibrio tra la crescita turistica, la tutela ambientale e le esigenze delle comunità locali.

Il confronto si svolge nell’ambito del SiciliAmbiente Film Festival, in programma a San Vito Lo Capo con incontri, presentazioni di libri e proiezioni.

Tra i lavori presentati c’è anche il documentario “Così fu salvata la costa di San Vito Lo Capo”, realizzato dai giornalisti Giacomo Di Girolamo e Nicola Biondo. Il film ricostruisce la mobilitazione che negli anni Settanta impedì la trasformazione industriale di una parte della costa trapanese.

Sindaci, giornalisti e Comitato Salviamo Macari

L’incontro sarà coordinato dal vicesegretario di Assostampa Sicilia Roberto Leone e da Mariza D’Anna, responsabile del Circolo della stampa di Trapani. Il segretario provinciale di Assostampa, Vito Orlando, porterà i saluti dell’organizzazione.

Sono previsti gli interventi dei giornalisti Francesco La Licata e Giacomo Di Girolamo.

Parteciperanno anche Elena Mussinelli e Francesco Mollame, rispettivamente presidente e segretario del Comitato Salviamo Macari, oltre a Marilù Terrasi, padrona di casa al Pocho.

Nella stessa giornata la struttura ospiterà le giurie del SiciliAmbiente Film Festival, diretto da Antonio Bellia, prima della conclusione della manifestazione.









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