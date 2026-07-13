A Marsala "Terra Futura" e il ricordo di Carlo Petrini: l'eredità di Slow Food tra etica e vino

13/07/2026 18:45:00

Un pomeriggio dedicato ai valori di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, per riflettere sul futuro dell'agricoltura, del vino e della cultura del cibo. Si è svolto il 10 luglio, all'Azienda Agricola Barraco di contrada Bausa, a Marsala, l'incontro "Terra Futura – L'eredità morale di Carlo Petrini", che ha riunito appassionati, produttori e operatori del settore nel segno dei principi del "buono, pulito e giusto".

L'iniziativa ha visto gli interventi del vignaiolo Nino Barraco e di Giancarlo Gariglio, giornalista ed esperto di enogastronomia, che ha ripercorso il pensiero e il lascito umano e culturale di Petrini attraverso racconti e testimonianze personali.

Più che una semplice commemorazione, l'incontro è stato un momento di riflessione sull'attualità del messaggio del fondatore di Slow Food: un uomo capace di coniugare impegno civile, tutela del territorio e valorizzazione delle produzioni locali, indicando una strada fondata sul rispetto della terra, delle persone e delle comunità.

Particolarmente apprezzato l'intervento di Gariglio, che ha condiviso aneddoti inediti e ricordi personali, restituendo il ritratto di un Petrini visionario, ma al tempo stesso profondamente umano.

L'evento si è concluso con un momento conviviale, nel quale pane, vino e prodotti del territorio sono diventati il simbolo di quella cultura dell'accoglienza e della condivisione che rappresenta uno dei pilastri del movimento Slow Food.

Un'occasione per ribadire come l'eredità di Carlo Petrini continui a vivere non solo nelle idee, ma anche nel lavoro quotidiano di chi sceglie di produrre e raccontare il territorio con etica, qualità e rispetto delle tradizioni.



