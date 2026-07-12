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Politica

» Vivavoce
12/07/2026 16:33:00

Campobello, depurazione e Pantano Leone: il M5S chiede verifiche urgenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/campobello-depurazione-e-pantano-leone-il-m5s-chiede-verifiche-urgenti-450.jpg

Il Movimento 5 Stelle di Campobello di Mazara chiede chiarezza sulla situazione del vecchio depuratore comunale e dell’area del Pantano Leone. Il gruppo degli attivisti interviene dopo le recenti comunicazioni del sindaco Giuseppe Mangiaracina sul depuratore e sulla rete fognaria a servizio delle frazioni.

 

“Si tratta di questioni importanti, che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del territorio”, affermano i 5 Stelle.

Il movimento richiama l’attenzione dell’amministrazione su una problematica che, secondo diverse segnalazioni di cittadini e agricoltori, andrebbe avanti da anni. Il riferimento è agli effluvi maleodoranti avvertiti in alcuni periodi, soprattutto odori riconducibili alle acque di vegetazione, percepiti sia in paese sia nelle aree vicine al Pantano Leone.

 

Il M5S segnala inoltre la necessità di verificare quanto riferito da alcuni cittadini sul vecchio depuratore comunale, nella zona vicina alle Cave di Cusa. “Abbiamo appreso da segnalazioni che riteniamo meritevoli di immediata verifica che presso il vecchio depuratore comunale esisterebbe un sistema di valvole che consentirebbe di deviare parte delle acque destinate al nuovo depuratore verso il Pantano Leone”.

 

Il gruppo precisa di non voler formulare accuse, ma chiede accertamenti rapidi. “Se tale circostanza fosse confermata, ci troveremmo davanti a un fatto di estrema gravità, soprattutto perché il Pantano Leone è un’area di rilevante pregio ambientale, che va tutelata e preservata con la massima attenzione”.

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di disporre verifiche tecniche, accertare lo stato dei luoghi, chiarire se vi siano stati o vi siano ancora sversamenti non conformi e rendere pubblici gli esiti degli accertamenti.

 

“La tutela dell’ambiente, della salute pubblica e delle attività agricole del territorio non può essere rinviata”, sottolinea il Movimento 5 Stelle, che annuncia di voler continuare a seguire la vicenda “nell’interesse esclusivo della comunità e del territorio”.









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