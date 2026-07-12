Caos Ryanair. Partono i voli ... senza passeggeri

12/07/2026 14:53:00

Mattinata di caos all'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, dove quattro voli Ryanair sono decollati senza imbarcare i passeggeri a causa di un problema informatico. Tra le tratte interessate c'era anche il collegamento diretto per Palermo, oltre ai voli per Barcellona, Dublino e Brindisi.

Decine di viaggiatori sono rimasti bloccati al gate senza ricevere informazioni chiare, mentre gli aerei sono partiti con appena dieci minuti di ritardo ma praticamente vuoti.

Passeggeri lasciati a terra

Tra i passeggeri coinvolti c'era anche un gruppo di neodiplomati diretto a Barcellona per il viaggio di maturità. «Siamo arrivati con largo anticipo, abbiamo superato tutti i controlli, ma al gate non c'era nessuno. Ci dicevano soltanto che il volo era in ritardo», ha raccontato uno dei ragazzi al Resto del Carlino.

Solo diverse ore dopo ai passeggeri è stato comunicato che avrebbero dovuto riprogrammare il viaggio, mentre l'aereo era già decollato. Alcuni sono stati riprotetti su voli in partenza da altri aeroporti, come Venezia, con ulteriori spese di trasferimento.

Ryanair: "Problema ai sistemi"

Nel pomeriggio l'aeroporto di Bologna ha confermato che il disservizio era legato al sistema di accettazione e imbarco utilizzato da Ryanair.

In serata è arrivata anche la nota della compagnia irlandese: «Un temporaneo problema ai sistemi di terze parti presso l'aeroporto di Bologna ha avuto un impatto sulle procedure di check-in e imbarco. Il problema è stato risolto e le operazioni sono tornate alla normalità».

Secondo Ryanair, tutti i passeggeri coinvolti sono stati riprotetti sui primi voli disponibili senza costi aggiuntivi e hanno ricevuto assistenza in aeroporto.

Le proteste

La versione della compagnia, però, contrasta con quella di molti viaggiatori, che denunciano ore di attesa, informazioni frammentarie e lunghe code agli sportelli, dove pochi operatori hanno dovuto gestire centinaia di richieste.

L'episodio ha provocato forti disagi anche ai passeggeri diretti in Sicilia, rimasti a terra nonostante il volo per Palermo sia regolarmente decollato.



