Il dolore di Paceco per la morte di Alessio Spagnolo

12/07/2026 22:24:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Alessio Spagnolo.

Il 12 luglio 2026 è salito alla Casa del Padre, lasciando nello sconforto familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene. La sua scomparsa ha suscitato una profonda commozione nella comunità di Paceco, dove Alessio era conosciuto e apprezzato per la sua bontà, il suo sorriso e la disponibilità verso gli altri.

Negli ultimi tempi aveva affrontato la malattia con grande forza e coraggio, senza perdere la speranza e continuando a trasmettere serenità a chi gli stava accanto. Sono decine i messaggi di affetto comparsi sui social, tutti accomunati dal ricordo di una persona speciale, capace di lasciare un segno profondo nella vita di amici e familiari.

Anche il consigliere comunale Salvatore Ricciardi ha voluto ricordarlo con un messaggio: «La comunità di Paceco si stringe al dolore della famiglia Spagnolo. Una notizia terribile che spezza il cuore. Alessio rimarrà sempre nei nostri ricordi più belli. Un abbraccio sincero e profonde condoglianze alla famiglia Spagnolo. Fai buon viaggio, amico mio».

Per chi desidera rendergli un ultimo saluto, la camera ardente sarà allestita presso la Funeral Home Incandela S.r.l., in via Sanseverino 62 a Paceco, a partire da lunedì 13 luglio 2026 dalle ore 15:00.

I funerali saranno celebrati martedì 14 luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Madre di Paceco.