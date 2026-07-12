Asp Trapani, cresce la spesa per farmaci e assistenza. Crollano le consulenze
Nel 2025 l'Asp di Trapani ha aumentato la spesa per farmaci, assistenza e servizi sanitari, ma ha ridotto in modo significativo il ricorso a consulenze, collaborazioni e personale interinale. È quanto emerge dal bilancio dell'Azienda sanitaria provinciale, guidata da Sabrina Pulvirenti.
Il dato più rilevante riguarda proprio le consulenze: la spesa è passata da 1,55 milioni di euro nel 2024 a 651 mila euro nel 2025, con una riduzione di circa 900 mila euro. Una scelta che punta a contenere i costi degli incarichi esterni, pur in un contesto segnato dalla cronica carenza di personale.
A crescere sono invece quasi tutte le principali voci della spesa sanitaria. Per farmaci ed emoderivati l'incremento è del 14%, pari a oltre 8,4 milioni di euro. Aumentano anche l'assistenza integrativa (+24%), le prestazioni socio-sanitarie (+19%) e l'assistenza ospedaliera, mentre sale anche la spesa per servizi e strutture convenzionate.
In lieve calo, invece, le spese per vaccini (-5%), medicina di base (-2%) e assistenza specialistica ambulatoriale (-1%), riduzioni che non modificano il quadro generale di una sanità chiamata a sostenere costi sempre più elevati.
Secondo la direzione dell'Asp, l'aumento della spesa è legato soprattutto alla crescita della domanda di cure e alle difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico. L'azienda evidenzia inoltre gli investimenti avviati con i fondi del PNRR, destinati a rafforzare la sanità territoriale e ad ammodernare strutture e tecnologie.
In sintesi, il bilancio 2025 fotografa un'Asp che prova a ridurre le spese per consulenze e incarichi esterni, ma che deve fare i conti con costi sempre più elevati per garantire servizi, assistenza e cure ai cittadini.
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