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Cultura

» Religioni
12/07/2026 00:46:00

A Castellammare giubileo straordinario per i 500 anni della Chiesa Madre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/a-castellammare-giubileo-straordinario-per-i-500-anni-della-chiesa-madre-450.jpg

A Castellammare del Golfo si apre un tempo giubilare straordinario in occasione del 500° anniversario dell’erezione canonica della parrocchia Maria Santissima del Soccorso, la Chiesa Madre.

 

L’apertura è prevista lunedì 13 luglio, giorno in cui si ricorda l’apparizione della Vergine Maria del Soccorso avvenuta nel 1718. Alle 19, in Chiesa Madre, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica.

 

Il tempo giubilare si concluderà il 7 settembre 2026, anniversario dell’erezione canonica della parrocchia.

Per l’occasione, il vescovo ha chiesto e ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la concessione dell’indulgenza plenaria per i fedeli e i pellegrini che si recheranno nella Chiesa 

Madre, dove è custodita la venerata immagine della Madonna del Soccorso.

 

I fedeli potranno ottenere l’indulgenza, per sé o per un defunto, rispettando le condizioni previste: esclusione di qualsiasi affetto al peccato, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Pontefice.

Il dono dell’indulgenza potrà essere ricevuto anche dai malati e da quanti non potranno partecipare fisicamente, unendo le proprie sofferenze o compiendo pratiche di pietà.









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