Sicilia, arriva il grande caldo: picchi oltre i 40 gradi e afa in aumento

12/07/2026 08:56:00

La tregua è finita. Dopo un inizio di luglio tutto sommato sopportabile, la Sicilia si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo africano.

Già da domani l’anticiclone subtropicale inizierà a spingere aria rovente sull’Isola, ma sarà da martedì che il caldo diventerà davvero pesante. Le temperature saliranno rapidamente, con valori ben oltre la media stagionale.

Picchi estremi nelle aree interne

Le zone più colpite saranno quelle interne e del Sud-Est: Piana di Catania, Ennese, Nisseno e Ragusano, dove i termometri potranno superare i 40 gradi, con punte anche di 42-43°C nei giorni centrali della settimana.

Caldo intenso anche lungo le coste, dove però a pesare sarà soprattutto l’afa. L’umidità in aumento renderà il clima più opprimente, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il caldo farà più fatica a diminuire.

Afa e sabbia sahariana

A complicare il quadro ci sarà anche la presenza di pulviscolo proveniente dal Sahara, che renderà i cieli spesso lattiginosi e contribuirà ad aumentare la sensazione di calore.

Il disagio sarà accentuato dal cosiddetto “dew point” elevato, che farà percepire temperature ancora più alte di quelle reali, specie lungo i litorali.

Rischio incendi in aumento

Con il caldo e la stabilità atmosferica crescerà anche il rischio incendi su tutto il territorio regionale. Le condizioni saranno favorevoli alla propagazione delle fiamme, soprattutto nelle aree interne e collinari.

La settimana più calda dell’estate?

Le proiezioni indicano che questa potrebbe essere una delle settimane più calde della stagione. Dopo aver colpito Francia e Spagna, la bolla africana punta ora con decisione sull’Italia e sulla Sicilia.

La fase di caldo intenso potrebbe durare diversi giorni, mantenendo temperature elevate sia di giorno che di notte.



