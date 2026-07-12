Partanna, ok del Consiglio comunale alla variazione di bilancio. Ecco dove vanno 1,3 milioni
Via libera alla variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, proposta dall’amministrazione comunale di Partanna, guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nell'ultima seduta, con l’accoglimento della delibera anche da parte del gruppo di opposizione.
Ad essere immediatamente esecutivo è quindi un atto fondamentale, e corposo, elaborato sull’ascolto e il soddisfacimento di criticità e bisogni espressi dalla cittadinanza, voluto fortemente dall’amministrazione comunale impegnando in totale 1 milione e 300 mila euro di avanzo libero. Un provvedimento che traduce la visione politica in interventi tangibili e risposte concrete alle necessità quotidiane dei partannesi, attraverso un assestamento che mette al centro la cura del territorio, la manutenzione delle infrastrutture pubbliche, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale della comunità.
Di seguito il dettaglio dei principali capitoli di spesa approvati, suddivisi per aree di intervento:
INFRASTRUTTURE, SICUREZZA E DECORO URBANO
- 200 mila euro per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, con il contestuale ripristino in contrada Montagna e altri interventi urgenti sul territorio;
- 100 mila euro destinati alla manutenzione e all'efficientamento della rete idrica e delle fognature;
- 80 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e decoro del cimitero comunale;
- 80 mila euro per la toponomastica, mappando e dando una denominazione a tutte le vie della nostra città;
- 50 mila euro per il piano straordinario di manutenzione delle strade comunali;
- 50 mila euro per il ripristino e la manutenzione dei pozzi idrici, a garanzia del servizio di approvvigionamento;
- 15 mila euro per il ripristino dell'impianto semaforico in contrada Cappuccini, a tutela della sicurezza viaria in un incrocio molto trafficato ;
EDILIZIA PUBBLICA
- 150 mila euro stanziati per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici comunali;
- 100 mila euro interamente dedicati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 35 mila euro per la manutenzione e il ripristino degli alloggi popolari;
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CULTURA, SPETTACOLI E SPORT
- 50 mila euro per la riqualificazione e manutenzione del campo sportivo Madonna delle Grazie;
- 45 mila euro a sostegno della rassegna di spettacoli estivi Artemusicultura, in attesa dell’ok da parte della Regione Siciliana alle richieste di finanziamento formalizzate, per un cartellone che sarà all’altezza delle attese; più 20 mila euro destinati alle manifestazioni culturali che si terranno in contrada Stretto dal 23 luglio al 6 settembre con il Festival Musiche e Parole.
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L'amministrazione comunale partannese conferma così il proprio impegno a proseguire lungo un percorso di gestione attenta, responsabile e orientata alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al miglioramento dei servizi e alla crescita complessiva della città, trasformando le risorse di bilancio in interventi concreti a beneficio dell'intera collettività.
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