Marsala, i 100 anni di nonna Rosa
Un traguardo straordinario per nonna Rosa Ottoveggio. Ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei propri cari e ricevendo anche gli auguri della sindaca Andreana Patti: “Le consegno la targa istituzionale a nome della Città di Marsala e, conoscendola personalmente, mi complimento per la generosità, l’affetto e il sorriso che continua a trasmettere alla sua famiglia”.
Vedova di Aldo Crocenti è stata una mamma premurosa con la figlia Anna Maria, una nonna affettuosa con i tre nipoti e una bisnonna amorevole con i quattro pronipoti.
Dice di lei la famiglia: “La sua vita è un esempio di dedizione verso tutti noi. Ogni ruga racconta una storia, ogni sorriso custodisce un ricordo, ogni abbraccio racchiude l'immenso amore che ha donato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla”.
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