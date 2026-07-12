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» Dai Comuni
12/07/2026 18:10:00

Marsala, i 100 anni di nonna Rosa

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Un traguardo straordinario per nonna Rosa Ottoveggio. Ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei propri cari e ricevendo anche gli auguri della sindaca Andreana Patti: “Le consegno la targa istituzionale a nome della Città di Marsala e, conoscendola personalmente, mi complimento per la generosità, l’affetto e il sorriso che continua a trasmettere alla sua famiglia”.

 

Vedova di Aldo Crocenti è stata una mamma premurosa con la figlia Anna Maria, una nonna affettuosa con i tre nipoti e una bisnonna amorevole con i quattro pronipoti.
Dice di lei la famiglia: “La sua vita è un esempio di dedizione verso tutti noi. Ogni ruga racconta una storia, ogni sorriso custodisce un ricordo, ogni abbraccio racchiude l'immenso amore che ha donato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla”.



Dai Comuni | 2026-07-11 20:00:00
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