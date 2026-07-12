"Letture sotto l'ombrellone", in spiaggia a Marsala un'estate di libri e tramonti

12/07/2026 22:35:00

Marsala si prepara a un'estate all'insegna della lettura con "Letture sotto l'ombrellone", il nuovo progetto di lettura estiva ideato dagli studenti del Liceo Statale "Pascasino – Giovanni XXIII" con la supervisione del Dipartimento di Lettere del sopracitato istituto.

Quattro appuntamenti, tutti al tramonto, presso il Lido Zelig, sul litorale sud di Marsala, per riscoprire il piacere di un buon libro lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.

L'iniziativa nasce da una convinzione semplice quanto profonda: leggere non arricchisce solo il linguaggio e la mente, ma appassiona, stimola l'immaginazione e offre rifugio dai pensieri più cupi. Terminati gli impegni scolastici e sportivi, la lettura sotto l'ombrellone al calar del sole diventa così un vero toccasana per il corpo e per lo spirito.

Il programma prende il via lunedì 20 luglio , dalle 19:00 alle 20:00, con "Umberto Eco e i miti sconosciuti: viaggio tra le terre leggendarie", un incontro dedicato ai miti meno noti e ai luoghi immaginari che hanno attraversato la storia della letteratura, per riflettere su come la finzione possa farsi, talvolta, più vera della realtà.

Si prosegue lunedì 27 luglio con "In viaggio con Bruce Chatwin: l'arte di perdersi nel mondo", un appuntamento dedicato al nomadismo e al fascino dell'esplorazione, intesa non come semplice spostamento ma come necessità profonda dell'anima alla ricerca di se stessa.

Lunedì 3 agosto sarà la volta di "Joël Dicker e i suoi romanzi: l'architettura perfetta del thriller", una serata dedicata ai segreti narrativi dello scrittore ginevrino: colpi di scena, flashback temporali e trame avvincenti.

Il ciclo si chiuderà lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, con "I labirinti del tempo e l'infinito del mare con Jorge Luis Borges", un incontro in cui le pagine labirintiche dello scrittore argentino si fonderanno con l'orizzonte marino, in attesa delle stelle cadenti.

Le letture, curate dagli studenti del Liceo "Pascasino – Giovanni XXIII", si svolgeranno idealmente sotto l'egida di grandi maestri della parola: Omero, Cicerone, Dante, Shakespeare e Petrarca.

L'ingresso è libero. Il pubblico è invitato a portare il proprio telo da mare e tanta curiosità.



