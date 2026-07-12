Domenica di fuoco in Sicilia: incendi da Palermo a Catania, case evacuate
Una domenica segnata dagli incendi in tutta la Sicilia. Complice il forte vento di scirocco e le alte temperature, decine di roghi sono divampati da un capo all'altro dell'Isola, mettendo sotto pressione vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile, impegnati per tutta la giornata su più fronti.
La situazione più critica si è registrata nella provincia di Catania, dove le fiamme hanno minacciato abitazioni e coltivazioni.
Nel quartiere San Giovanni Galermo, alla periferia del capoluogo etneo, l'incendio si è avvicinato alle case costringendo i carabinieri della stazione di Mascalucia a evacuare alcune famiglie. In diversi casi sono stati gli stessi residenti a intervenire con gli idranti nel tentativo di rallentare l'avanzata del fuoco e mettere in salvo auto e abitazioni. Un residente ha denunciato la presenza di una discarica abusiva che, secondo quanto riferito, prenderebbe fuoco ogni volta che soffia lo scirocco.
Nel pomeriggio un altro incendio è divampato a Belpasso, lungo la Strada provinciale 56, danneggiando un vigneto e arrivando a ridosso di alcune abitazioni. Altri due vasti roghi hanno interessato le contrade Passo Martino e Coda Volpe, a sud di Catania, dove sono entrati in azione anche gli elicotteri della Forestale.
Fiamme anche nel Siracusano, dove un incendio sviluppatosi a nord della città ha interessato un terreno incolto, arrivando a minacciare alcune case.
Emergenza anche nel Palermitano
Intensa anche l'attività nel Palermitano. Dalle prime ore della mattina i Vigili del fuoco hanno impiegato 47 squadre in interventi di soccorso urgente, 33 dei quali per incendi.
L'episodio più impegnativo è stato quello di contrada Molinazzo, nel territorio di Villafrati, dove il rogo ha interessato una vasta area di vegetazione. Sul posto è stato inviato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) per coordinare l'intervento da terra, mentre due elicotteri del Corpo forestale regionale, Falco 1 e Falco 5, hanno effettuato numerosi lanci d'acqua a supporto delle squadre impegnate nello spegnimento.
Il bilancio della giornata conferma come l'emergenza incendi sia ormai entrata nel vivo. Le condizioni meteo, con temperature elevate e vento sostenuto, continuano ad alimentare il rischio di nuovi roghi in tutta l'Isola, mantenendo alta l'attenzione delle squadre antincendio.
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