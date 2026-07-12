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Cronaca
12/07/2026 14:07:00

Detenuto del carcere di Trapani evade davanti al pronto soccorso: ricerche in corso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-07-2026/detenuto-del-carcere-di-trapani-evade-davanti-al-pronto-soccorso-ricerche-in-corso-450.jpg

Un detenuto del carcere Pietro Cerulli di Trapani è evaso questa mattina davanti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate. L’uomo era stato trasferito dal penitenziario in ambulanza per essere sottoposto ad accertamenti urgenti.

 

Secondo una prima ricostruzione, appena il mezzo è arrivato nell’area di emergenza e il portellone è stato aperto, il detenuto sarebbe riuscito a eludere la sorveglianza e a darsi alla fuga. In pochi istanti si è dileguato tra le strade vicine all’ospedale, facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è scattato immediatamente. Numerose pattuglie della Polizia penitenziaria sono impegnate nelle ricerche, insieme alle altre forze dell’ordine. Sono stati richiamati in servizio anche gli agenti che si trovavano a riposo, mentre rinforzi sarebbero in arrivo da Palermo.

 

Le ricerche si concentrano in particolare nella zona attorno al Sant’Antonio Abate e nelle vie limitrofe. Al momento il detenuto non è stato ancora rintracciato.

Restano da chiarire le modalità esatte della fuga e come l’uomo sia riuscito a sottrarsi ai controlli durante il trasferimento sanitario. La notizia è in aggiornamento.









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