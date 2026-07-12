Un condominio di Trapani da più di un anno è senza acqua

12/07/2026 12:01:00

Da giugno 2025, in una abitazione di via Evangelista Di Blasi, al civico 35, a Trapani, l’acqua del Comune non arriva più. A segnalarlo è Rosario, che parla di un “gravissimo disservizio idrico” e di una situazione diventata ormai insostenibile per la famiglia.

“L’erogazione idrica dal Comune è totalmente assente”, racconta. “La cosa paradossale e inaccettabile è che non si tratta di una carenza idrica del quartiere, bensì di un guasto mirato alla condotta situata esattamente davanti al civico 35, che di fatto isola solo ed esclusivamente questa abitazione”.

Il disagio, secondo la segnalazione, riguarda una casa dove vivono tre bambini, uno dei quali nato da poco. Nello stesso condominio abita anche una persona guarita da pochi mesi da una leucemia.

“Da un anno, mio fratello è costretto a sopperire a una mancanza assoluta dello Stato e del Comune pagando di tasca propria autobotti private per avere l’acqua in casa”, scrive Rosario. “Una spesa insostenibile che grava su un cittadino che è anche un regolare contribuente”.

Il guasto, dice, sarebbe stato segnalato più volte agli uffici competenti, ma senza risultati. “Ad oggi l’unica risposta è stata il silenzio e l’immobilismo”.

Rosario, che vive e lavora a Milano da anni, dice di provare “un profondo imbarazzo” davanti a una situazione che, a suo dire, altrove verrebbe risolta in tempi molto più rapidi.

“Un servizio che altrove viene ripristinato in 24 ore, a Trapani si trasforma in un’odissea burocratica e amministrativa degna di un paese del terzo mondo”, afferma. “Vorrei poter essere sempre fiero delle mie origini, ma davanti a queste situazioni diventa davvero difficile”.

La famiglia chiede adesso un intervento urgente del Comune per riparare il guasto e ripristinare il servizio idrico. “Quattro normali cittadini, senza santi in paradiso, non riescono a farsi ascoltare da una macchina comunale sorda”, conclude Rosario.

Le spese sostenute per le autobotti, precisa il cittadino, sono tutte documentate.



