Biliardo: grandi successi per il Biglie e Birilli di Marsala in trasferta a Paternò

12/07/2026 07:30:00

Una cinque giorni di biliardo di altissimo profilo, quella che ha infiammato i cuori degli appassionati tra aprile e maggio. Il prestigioso I° Trofeo Città di Paternò, dedicato alla memoria del compianto giocatore catanese Pippo Furnari, ha offerto uno spettacolo di rara qualità tecnica, richiamando nella cittadina siciliana l'élite nazionale della disciplina. La competizione, strutturata come una gara libera nazionale "Open" con un montepremi di 3000 euro per il vincitore, ha visto imporsi il marsalese Mario Pocorobba, tesserato per il club Biglie e Birilli Marsala. Un successo dal valore speciale, quello di Pocorobba, che ha voluto dedicare questa vittoria al padre, figura chiave nel trasmettergli l'amore per il panno verde. La finale,quindi, ha visto il duello tra i due alfieri marsalesi, con Pocorobba capace di superare il pluricampione europeo Emanuel Cucchiara. A completare il podio, nomi di caratura mondiale come l'ex campione del mondo Davide Rizzo, terzo, ed il giovane Camilo Gomez, figlio del celebre Nestor, che ha chiuso al quarto posto.

"Voglio ringraziare il Palabiliardo Il Diamante per la splendida accoglienza e per l'organizzazione di questo bellissimo torneo con giocatori di altissimo prestigio, dichiara nel post torneo Mario Pocorobba. Ho vinto grazie alla concentrazione, ho solo pensato a giocare senza considerare la difficoltà delle partite. Questa tranquillità mi ha portato alla vittoria".

Se Paternò ha celebrato il trionfo di Pocorobba, la stagione sportiva continua a riservare attenzione per il talento di Emanuel Cucchiara. Nonostante le assenze forzate al campionato italiano e al torneo di Saint Vincent per motivi professionali, il giovane marsalese ha dimostrato il suo valore durante le prove nazionali, conquistando l'ingresso tra gli undici migliori e guadagnandosi, di diritto, la partecipazione alle fasi nazionali. Il mirino del giovane campione è ora puntato verso l'estate in cui ritaglierà un unico periodo libero dagli impegni lavorativi che lo vedrà impegnato in un intenso calendario internazionale, l'Europeo giovanile in Grecia e, ad agosto, il prestigioso Mondiale juniores in Argentina. Una scuola, quella marsalese, che ogni giorno di più conquista importanti traguardi grazie al Centro Sportivo Biglie e Birilli di Via Probo 1, sempre pronto a fare la propria parte nella formazione dei giovani talenti che si avvicinano a questa splendida disciplina.



