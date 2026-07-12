Marsala, al via la rassegna "Ricordando Paolo Borsellino". Primo incontro con De Lucia

Torna libero il boss Giuseppe Guttadauro. Nei pizzini di Messina Denaro era "Mela"

La condanna è diventata definitiva il 22 maggio scorso, ma la notizia è emersa solo adesso. Giuseppe Guttadauro, storico boss palermitano conosciuto come "il dottore", ha terminato di scontare la pena ed è tornato in...