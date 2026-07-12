Marsala, al via la rassegna "Ricordando Paolo Borsellino". Primo incontro con De Lucia
Prenderà il via venerdì 17 luglio a Marsala la rassegna estiva "Ricordando Paolo Borsellino: come seguire il suo esempio", un ciclo di incontri dedicato ai temi della legalità, del contrasto alla mafia e dell'impegno civile.
L'appuntamento inaugurale è in programma alle 19, in piazza della Vittoria 4, davanti al Centro socio-educativo "I Giusti di Sicilia". A intervenire sarà Maurizio de Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, che terrà una relazione sul tema "Come ancora si arricchisce la mafia", affrontando le nuove forme attraverso cui le organizzazioni criminali continuano a generare profitti.
All'incontro parteciperanno anche la sindaca di Marsala Andreana Patti, il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro e la direttrice dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani Rosanna Provenzano.
La rassegna proseguirà fino al 14 settembre con altri quattro appuntamenti, ospitati sempre nella sede del Centro "I Giusti di Sicilia". Tra gli ospiti figurano lo stesso Fernando Asaro, che il 27 luglio parlerà delle sfide del suo incarico di procuratore di Marsala, la sindaca Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci e la deputata regionale Cristina Ciminnisi, protagonisti il 5 agosto di un confronto sul ruolo della politica nel contrasto alla mafia.
Il 28 agosto sarà presentato il libro "Cinque vite", dedicato agli agenti della scorta di Paolo Borsellino, con l'autrice Mari Albanese, mentre il 14 settembre la sostituta procuratrice di Marsala Sara Varazi concluderà il ciclo di incontri con una riflessione sul contributo della società civile nel contrasto all'illegalità.
L'iniziativa è promossa dal Centro socio-educativo "I Giusti di Sicilia", con il patrocinio del Comune di Marsala, del Ministero della Giustizia, dell'Associazione Nazionale Magistrati - sottosezione di Marsala e di altri enti del territorio.
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