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» Strade e traffico
11/07/2026 08:22:00

Autostrada A29, riaperto lo svincolo di Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/autostrada-a29-riaperto-lo-svincolo-di-castellammare-450.jpg

È stato riaperto in anticipo rispetto alla data prevista lo svincolo di Castellammare del Golfo, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

I lavori di ripristino, eseguiti da Anas, riguardavano il deterioramento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso autostradale dello svincolo. Gli interventi si sono conclusi oggi e l’uscita è tornata pienamente operativa.

“Un plauso ad Anas e alle maestranze che hanno portato avanti i lavori con celerità”, commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, sottolineando che la riapertura anticipata consente di restituire lo svincolo alla fruibilità dei cittadini e di rafforzare la sicurezza della circolazione in un periodo di forte traffico verso le località di mare.

Per Aricò si tratta di “un ulteriore esempio” della sinergia tra Regione Siciliana e Anas, che sta permettendo la chiusura rapida di diversi cantieri stradali e autostradali in Sicilia.









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