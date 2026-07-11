Alcamo, addio alla pista ciclabile in viale Europa
Ad Alcamo viene rimossa la pista ciclabile di viale Europa. Hanno preso il via le attività per la rimodulazione della viabilità su uno degli assi stradali più trafficati della città.
L’intervento riguarda la carreggiata sud di viale Europa, dove si procederà con nuova segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione degli stalli di sosta e modifica dell’assetto viario. La decisione arriva dopo mesi di polemiche sulla pista ciclabile, istituita circa sei anni fa e contestata per ingorghi, rallentamenti e problemi alla circolazione.
Il Consiglio comunale, già a novembre, aveva approvato all’unanimità una mozione per eliminarla. Secondo le valutazioni del Comune, i monitoraggi effettuati nel tempo avrebbero evidenziato un utilizzo della pista “sensibilmente ridotto rispetto al potenziale atteso”, con flussi ciclabili non proporzionati allo spazio viario occupato.
Il nuovo assetto prevede, sulla carreggiata interessata, due corsie a senso unico di marcia con direzione ovest-est. Saranno mantenuti gli stalli di sosta esistenti, con le stesse finalità di utilizzo per le diverse categorie di veicoli.
Verrà invece abolito il tratto di pista ciclabile a doppio senso compreso tra l’intersezione con via Madonna del Riposo e l’inizio del tratto di viale Italia, in prossimità di piazza Vittime di Nassiriya.
Il Comune spiega che l’intervento si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamento della mobilità cittadina, nelle more della definizione del Piano Generale del Traffico Urbano.
“L’intervento che stiamo portando avanti è il frutto di un approfondimento tecnico sulla circolazione in viale Europa, nelle more delle risultanze del Piano del Traffico”, dichiara l’assessore alla Viabilità Vito Lombardo.
L’obiettivo indicato dall’amministrazione è rendere la circolazione più ordinata e funzionale lungo una strada strategica, che collega quartieri, scuole, uffici e servizi.
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