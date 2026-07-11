Poste Italiane: Polis, al via i lavori nell'ufficio postale di Partanna

11/07/2026 00:36:00

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Partanna è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Bengasi, negli spazi adiacenti alla sede, ed sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di Partanna infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.



La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Bengasi avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Partanna i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine agosto, l’ufficio postale di via Bengasi tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.





