Marsala, addio a Giuseppe Roccia

11/07/2026 16:31:00

Oggi 11 luglio si è spento presso l’ospedale P. Borsellino di Marsala all’età di 52 anni Giuseppe Roccia. La salma sarà trasferita domani mattina nella sala del commiato Grupposo in Piazza Castello 3 Marsala e i funerali saranno celebrati lunedì 13 Luglio alle ore 10:30 in chiesa Madre di Marsala.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo .

