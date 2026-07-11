Marsala, addio a Giuseppe Roccia
Oggi 11 luglio si è spento presso l’ospedale P. Borsellino di Marsala all’età di 52 anni Giuseppe Roccia. La salma sarà trasferita domani mattina nella sala del commiato Grupposo in Piazza Castello 3 Marsala e i funerali saranno celebrati lunedì 13 Luglio alle ore 10:30 in chiesa Madre di Marsala.
Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo .
Marsala, addio alla prof Annamaria Ruggieri
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Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...
Un nuovo e concreto passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio arriva nelle Isole Egadi. Presso la sede dell'Area Marina Protetta è stato infatti consegnato ufficialmente il nuovo Kia...