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Se ne sono andati

Se ne sono andati
11/07/2026 16:31:00

Marsala, addio a Giuseppe Roccia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/marsala-addio-a-giuseppe-roccia-450.jpg

Oggi 11 luglio si è spento presso l’ospedale P. Borsellino di Marsala all’età di 52 anni Giuseppe Roccia. La salma sarà trasferita domani mattina nella sala del commiato Grupposo in Piazza Castello 3   Marsala e i funerali saranno celebrati lunedì 13 Luglio alle ore 10:30 in chiesa Madre di Marsala. 

 

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo .
 


Se ne sono andati | 2026-07-10 17:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/marsala-addio-alla-prof-annamaria-ruggieri-250.jpg

Marsala, addio alla prof Annamaria Ruggieri

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Annamaria Ruggieri. Insegnante marsalese in pensione, si è spenta oggi. Per molti anni ha insegnato Francese alla Scuola Media "Pipitone" di Marsala, formando con...

Se ne sono andati | 2026-07-11 16:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-07-2026/1783780395-0-marsala-addio-a-giuseppe-roccia.jpg

Marsala, addio a Giuseppe Roccia

Oggi 11 luglio si è spento presso l’ospedale P. Borsellino di Marsala all’età di 52 anni Giuseppe Roccia. La salma sarà trasferita domani mattina nella sala del commiato Grupposo in Piazza Castello 3   Marsala e...