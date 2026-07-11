Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo una lite in pescheria
Omicidio questa mattina a Riposto, nel Catanese. Un uomo di 61 anni, Natale “Lino” Guarrera, è stato ucciso dal fratello Giovanni, 63 anni, al culmine di una lite scoppiata nella pescheria di famiglia sul lungomare Pantano.
Secondo una prima ricostruzione, tra i due fratelli, entrambi rivenditori di pesce, c’erano contrasti pregressi, legati anche a questioni economiche. La discussione sarebbe degenerata all’interno dell’attività, fino a quando Giovanni Guarrera avrebbe impugnato una mannaia utilizzata nella pescheria e colpito il fratello.
La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma sarebbe stata raggiunta e colpita ancora. Alcuni passanti hanno assistito alla scena. Due persone sono intervenute per cercare di disarmare l’aggressore e sono rimaste ferite alle mani.
Si tratta del padre dell’omicida, di 89 anni, e di una figlia della vittima, nipote dell’aggressore. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Giarre per le cure.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre, che hanno bloccato Giovanni Guarrera e lo hanno portato in caserma. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario.
La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Giovanni Guarrera viene sentito dalla sostituta procuratrice di turno per ricostruire le fasi dell’aggressione e il movente del delitto.
Dalla lite tra coinquilini all'omicidio: ecco cosa è successo a Palermo
La lite per futili motivi, l'omicidio e le ore drammatiche con la fuga di gas concluse con le trattative dei carabinieri che hanno arrestato Francesco Cusumano, 38 anni, arreso all'interno dell'appartamento di via Sampolo, dove poco...
Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo una lite in pescheria
Omicidio questa mattina a Riposto, nel Catanese. Un uomo di 61 anni, Natale “Lino” Guarrera, è stato ucciso dal fratello Giovanni, 63 anni, al culmine di una lite scoppiata nella pescheria di famiglia sul lungomare...
Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...
Un nuovo e concreto passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio arriva nelle Isole Egadi. Presso la sede dell'Area Marina Protetta è stato infatti consegnato ufficialmente il nuovo Kia...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste