Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo una lite in pescheria

11/07/2026 14:41:00

Omicidio questa mattina a Riposto, nel Catanese. Un uomo di 61 anni, Natale “Lino” Guarrera, è stato ucciso dal fratello Giovanni, 63 anni, al culmine di una lite scoppiata nella pescheria di famiglia sul lungomare Pantano.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due fratelli, entrambi rivenditori di pesce, c’erano contrasti pregressi, legati anche a questioni economiche. La discussione sarebbe degenerata all’interno dell’attività, fino a quando Giovanni Guarrera avrebbe impugnato una mannaia utilizzata nella pescheria e colpito il fratello.

La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma sarebbe stata raggiunta e colpita ancora. Alcuni passanti hanno assistito alla scena. Due persone sono intervenute per cercare di disarmare l’aggressore e sono rimaste ferite alle mani.

Si tratta del padre dell’omicida, di 89 anni, e di una figlia della vittima, nipote dell’aggressore. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Giarre per le cure.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre, che hanno bloccato Giovanni Guarrera e lo hanno portato in caserma. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Giovanni Guarrera viene sentito dalla sostituta procuratrice di turno per ricostruire le fasi dell’aggressione e il movente del delitto.



