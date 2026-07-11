Alcamo, trovato con hashish in casa: arrestato un giovane
I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane alcamese, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Durante alcuni controlli antidroga eseguiti in città, i militari hanno perquisito il giovane, trovandolo in possesso di 24 dosi di hashish, da un grammo ciascuna, e di un panetto della stessa sostanza del peso di circa 50 grammi.
Nello stesso contesto operativo è stato denunciato a piede libero anche un minorenne di origini palermitane, che si trovava a pochi metri dal giovane alcamese. Il ragazzo è stato trovato con 14 dosi di hashish.
Dopo la compilazione degli atti e l’udienza di convalida dell’arresto, il giovane alcamese è stato rimesso in libertà senza l’applicazione di misure cautelari.
Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità saranno accertate solo con una sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza.
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