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» L'Alfiere
11/07/2026 13:13:00

Marsala, giunta incompleta e commissioni in mano alla maggioranza

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In attesa che la neosindaca di Marsala nomini i tre assessori per completare la giunta e ridistribuire le deleghe, si è notata l’assenza di quella ai rapporti con il Consiglio comunale, che solitamente è ad appannaggio del vicesindaco, figura che non è stata ancora individuata. L’assise civica, con la nomina del presidente e del vicepresidente delle commissioni consiliari, è invece nel pieno delle sue funzioni.

 

 

Aspetto non secondario: esclusa l’ottava, quella di accesso agli atti, che per prassi viene attribuita alla minoranza, nelle altre sette sia la presidenza sia la vicepresidenza sono state occupate dalla maggioranza. Inoltre, il rapporto nelle prime sette commissioni è di 7 a 4 a favore della maggioranza e di 6 a 5 nell’ottava. Il controllo delle commissioni ha un peso specifico notevole, perché contribuisce, di concerto con l’amministrazione, a determinare l’indirizzo politico dell’ente.

 

È indubbio che il ritardo nel completamento della giunta rappresenti un nocumento per il governo della città. Due dei gruppi che devono indicare gli assessori hanno subito l’abbandono di consiglieri eletti: Milazzo da ProgettiAmo Marsala e, di conseguenza, dal Partito Liberaldemocratico, che ha comunicato “la fine di ogni alleanza e collaborazione politica con la sigla ‘ProgettiAmo Marsala’, ritenendo definitivamente esaurito quel percorso comune”; Passalacqua da Sud Chiama Nord, accolto perché Casa Riformista non aveva formato una propria lista.

 

Questi passaggi hanno fatto emergere l’eterogeneità dell’alleanza, il cui faro principale era la vittoria a ogni costo. Tra i litiganti è stata abile la Patti a posizionare l’esponente con maggiori consensi di Si Muove la Città nella seconda carica istituzionale dell’Urbe.

Il terzo assessore dovrebbe essere di ConPatti, a perfezionare la squadra di fiducia. Il capolavoro assoluto della sindaca sarebbe farne il suo vice. Dopodiché sarà necessario affrontare con urgenza dossier scottanti quali sicurezza, rifiuti e Marsala Schola, anche perché un’emergenza è spesso alle porte.

 

Vittorio Alfieri









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